Місячний календар на листопад 2026 року: коли молодик і повня, сприятливі дні

У листопаді Місяць буде в фазі молодика 9 числа, а в повні – 24 числа

Коли Місяць зростатиме і спадатиме в листопаді 2026 року, на які дати припадуть молодик, перша та остання чверті й повня. Практичні рекомендації для планування справ, фінансів і відпочинку

Місячний календар на листопад 2026 року допоможе зорієнтуватися у фазах Місяця та дізнатися, коли відбудуться молодик, перша й остання чверті та повня. Упродовж місяця супутник Землі пройде всі основні фази, а дати їх зміни можна використати як орієнтир для планування повсякденних справ.

У листопаді молодик настане 9 числа, перша чверть – 17 листопада, а повний Місяць – 24 листопада. Місяць розпочне місяць у спадній фазі, після молодика зростатиме до повні, а в останні дні листопада знову спадатиме.

Фази Місяця у листопаді 2026 року

У листопаді 2026 року відбудуться чотири основні місячні фази. Час наведено за київським часом.

Дата Фаза Місяця Час 1 листопада 🌗 Остання чверть 22:28 9 листопада 🌑 Молодик 09:02 17 листопада 🌓 Перша чверть 13:47 24 листопада 🌕 Повня 16:53

Зазначені моменти відповідають астрономічним фазам Місяця. Молодик і повня настають у конкретний час, а не тривають цілу добу. Водночас на вигляд місячного диска протягом сусідніх вечорів зміни можуть бути малопомітними.

Місячний календар на листопад 2026 року: основні періоди

🌘 1–8 листопада – спадний Місяць

Листопад розпочнеться зі спадного Місяця. 1 листопада о 22:28 настане остання чверть. Після цього освітлена частина місячного диска продовжить зменшуватися до молодика 9 листопада.

В астрологічних традиціях цей період пов'язують із завершенням розпочатого, наведенням порядку та переглядом планів. Його можна використати для виконання накопичених завдань, аналізу витрат і звільнення від справ, які втратили актуальність.

🌑 9 листопада – молодик

Молодик настане 9 листопада о 09:02 за київським часом. У цей момент Місяць перебуватиме приблизно в напрямку Сонця, тому його освітлена сторона буде повернута переважно від Землі, а побачити місячний диск на нічному небі буде складно.

У традиційних місячних календарях молодик символізує початок нового циклу. Цю дату можна використати для визначення пріоритетів, планування наступних тижнів і формування реалістичних цілей.

🌒 10–16 листопада – зростаючий Місяць

Після молодика освітлена частина Місяця поступово збільшуватиметься. Цей період триватиме до першої чверті 17 листопада.

За традиційними астрологічними уявленнями, зростаючий Місяць асоціюється з розвитком, активністю та новими починаннями. У цей час можна приділити більше уваги навчанню, роботі над особистими проєктами, професійному розвитку та налагодженню контактів.

🌓 17 листопада – перша чверть

Перша чверть настане 17 листопада о 13:47. У цій фазі приблизно половина видимого місячного диска буде освітлена.

У традиційному місячному календарі першу чверть пов'язують із переходом від планування до активних дій. Це може бути зручним символічним орієнтиром для перевірки власних планів, оцінювання проміжних результатів і визначення наступних кроків.

🌔 18–23 листопада – зростаючий Місяць

Після першої чверті Місяць продовжить зростати до повні 24 листопада. Освітлена частина його видимого диска поступово збільшуватиметься.

За традиційними рекомендаціями, цей період підходить для послідовної роботи над поставленими цілями, розвитку професійних навичок і завершення підготовки до важливих справ.

🌕 24 листопада – повний Місяць

Повня настане 24 листопада о 16:53 за київським часом. У цей момент видима сторона Місяця буде майже повністю освітлена Сонцем.

В астрологічних традиціях повний Місяць символізує кульмінацію місячного циклу. Цей день можна використати для підбиття підсумків, оцінювання виконаної роботи та визначення того, що варто змінити в подальших планах.

🌖 25–30 листопада – спадний Місяць

Після повні освітлена частина Місяця почне зменшуватися. Останні шість днів листопада припадуть на спадну фазу.

У традиційних місячних календарях цей період пов'язують із завершенням справ, упорядкуванням робочого простору, аналізом результатів і підготовкою до наступного місяця.

Місячний календар на кожен день листопада 2026 року

Нижче наведено календар фаз Місяця на кожен день листопада та рекомендації, які можна використати як умовний орієнтир для планування повсякденних справ. Рекомендації мають традиційний характер і не гарантують певного результату.

Дата Фаза Місяця Що варто робити 1 листопада 🌗 Остання чверть Підбивати підсумки, завершувати поточні завдання 2 листопада 🌘 Спадний Наводити порядок у справах і документах 3 листопада 🌘 Спадний Переглядати плани, виправляти помилки 4 листопада 🌘 Спадний Завершувати накопичені завдання 5 листопада 🌘 Спадний Аналізувати витрати, упорядковувати бюджет 6 листопада 🌘 Спадний Розбиратися з відкладеними справами 7 листопада 🌘 Спадний Звільняти час для відпочинку, зменшувати навантаження 8 листопада 🌘 Спадний Підбивати підсумки, визначати пріоритети 9 листопада 🌑 Молодик Планувати наступні тижні, визначати цілі 10 листопада 🌒 Зростаючий Поступово повертатися до активної роботи 11 листопада 🌒 Зростаючий Працювати над новими задумами 12 листопада 🌒 Зростаючий Займатися навчанням і саморозвитком 13 листопада 🌒 Зростаючий Планувати зустрічі та робочі завдання 14 листопада 🌒 Зростаючий Розвивати особисті й професійні проєкти 15 листопада 🌒 Зростаючий Працювати над довгостроковими цілями 16 листопада 🌒 Зростаючий Перевіряти плани та готуватися до наступного етапу 17 листопада 🌓 Перша чверть Оцінювати проміжні результати, визначати наступні кроки 18 листопада 🌔 Зростаючий Переходити до практичної реалізації планів 19 листопада 🌔 Зростаючий Зосередитися на важливих робочих завданнях 20 листопада 🌔 Зростаючий Налагоджувати ділові контакти, обговорювати ідеї 21 листопада 🌔 Зростаючий Приділяти увагу творчим і особистим проєктам 22 листопада 🌔 Зростаючий Послідовно рухатися до поставлених цілей 23 листопада 🌔 Зростаючий Перевіряти результати та завершувати підготовку до важливих справ 24 листопада 🌕 Повня Підбивати підсумки, не поспішати з емоційними рішеннями 25 листопада 🌖 Спадний Завершувати розпочате, переглядати пріоритети 26 листопада 🌖 Спадний Упорядковувати документи та робочі завдання 27 листопада 🌖 Спадний Перевіряти бюджет, аналізувати витрати 28 листопада 🌖 Спадний Завершувати відкладені справи 29 листопада 🌖 Спадний Наводити порядок, приділяти час відпочинку 30 листопада 🌖 Спадний Підбивати підсумки місяця та планувати грудень

Що робити на зростаючий Місяць

Зростаючим називають період від молодика до повного Місяця, коли видима освітлена частина супутника Землі збільшується. У традиційних місячних календарях цю фазу пов'язують із розвитком, активністю та новими починаннями.

На зростаючий Місяць варто:

визначати цілі та складати плани;

починати нові проєкти, якщо для цього є необхідні ресурси;

займатися навчанням і професійним розвитком;

проводити робочі зустрічі та переговори;

розвивати ділові контакти;

працювати над творчими задумами;

поступово впроваджувати корисні звички;

приділяти увагу особистим цілям;

оцінювати проміжні результати та коригувати плани.

Чого краще уникати:

одночасного запуску великої кількості проєктів;

необдуманих витрат через надмірний оптимізм;

непотрібних конфліктів;

перевантаження роботою;

рішень, ухвалених без перевірки фактів і можливих наслідків.

Вибір часу для важливих справ варто визначати передусім за реальними обставинами, а не лише за фазою Місяця.

Що робити на спадний Місяць

Спадний Місяць – це період між повнею та наступним молодиком, коли освітлена частина місячного диска поступово зменшується. У традиційних календарях його пов'язують із завершенням справ, очищенням простору та аналізом результатів.

На спадний Місяць варто:

завершувати розпочаті справи;

розбирати накопичені завдання;

наводити порядок удома та на роботі;

переглядати бюджет і регулярні витрати;

виправляти помилки;

аналізувати результати роботи;

відмовлятися від непотрібних речей і зайвих зобов'язань;

планувати наступний місяць;

виділяти достатньо часу для відпочинку.

Чого краще уникати:

імпульсивних великих покупок;

необдуманих фінансових рішень;

надмірного навантаження;

спроб завершити всі справи одночасно;

відмови від перспективного проєкту лише через символічні рекомендації місячного календаря.

Що робити у молодик

9 листопада 2026 року настане молодик. У традиційних місячних календарях його сприймають як символічний початок нового циклу.

Цей день можна використати для:

визначення головних цілей на найближчі тижні;

планування робочих і особистих справ;

перегляду пріоритетів;

оцінювання ресурсів і можливостей;

відмови від зайвих завдань;

відпочинку та відновлення сил.

Молодик не означає, що потрібно відкладати важливі рішення або уникати звичайних справ. Йдеться лише про зручний символічний привід переглянути плани та визначити напрям подальших дій.

Що робити у повний Місяць

24 листопада 2026 року о 16:53 настане повний Місяць. Після цієї фази освітлена частина місячного диска поступово зменшуватиметься.

У традиційних місячних календарях повню пов'язують із завершенням циклу та підбиттям підсумків.

У цей період можна:

оцінити результати роботи за попередні тижні;

завершити важливі завдання;

перевірити, чи відповідають плани реальним можливостям;

визначити, які справи потребують додаткової уваги;

обговорити з близькими важливі питання;

приділити час відпочинку.

Чого краще уникати:

конфліктів, які виникають через поспішні висновки;

імпульсивних покупок;

необдуманих рішень під впливом сильних емоцій;

надмірного навантаження;

радикальних змін без попереднього аналізу.

Водночас немає наукових підстав вважати, що повня обов'язково погіршує настрій, порушує сон або робить людину більш емоційною. Самопочуття залежить від багатьох чинників, зокрема режиму сну, рівня стресу та стану здоров'я.

Сприятливі та несприятливі дні у листопаді 2026 року

В астрологічній традиції період зростаючого Місяця часто пов'язують із початком нових справ, а спадного – із завершенням розпочатого. Проте єдиної загальновизнаної системи визначення сприятливих і несприятливих дат немає.

10–23 листопада – період зростаючого Місяця після молодика. У межах традиційного календаря його можна використати як орієнтир для планування нових проєктів, навчання, робочих зустрічей і поступового просування до цілей.

1–8 листопада та 25–30 листопада – періоди спадного Місяця. Їх можна присвятити завершенню справ, аналізу витрат, упорядкуванню документів і плануванню наступного місяця.

9 листопада, у день молодика, та 24 листопада, у день повні, можна приділити більше уваги підбиттю підсумків і плануванню. Водночас ці дати не є об'єктивно несприятливими для важливих рішень або фінансових операцій.

Місячний календар на листопад 2026 року: головне

🌗 1 листопада, 22:28 – остання чверть Місяця.

– остання чверть Місяця. 🌘 2–8 листопада – спадний Місяць.

– спадний Місяць. 🌑 9 листопада, 09:02 – молодик.

– молодик. 🌒 10–16 листопада – зростаючий Місяць.

– зростаючий Місяць. 🌓 17 листопада, 13:47 – перша чверть.

– перша чверть. 🌔 18–23 листопада – зростаючий Місяць.

– зростаючий Місяць. 🌕 24 листопада, 16:53 – повний Місяць.

– повний Місяць. 🌖 25–30 листопада – спадний Місяць.

Місячний календар допомагає простежити зміну фаз супутника Землі протягом місяця. А рекомендації щодо планування справ на зростаючий і спадний Місяць можна використовувати як елемент особистого планування, не забуваючи про реальні обставини та власні можливості.

Важливо

Дати й час основних фаз Місяця є астрономічними даними. Натомість рекомендації щодо сприятливих днів, початку справ і впливу місячних фаз на повсякденне життя належать до астрологічних традицій і не мають достатнього наукового підтвердження. Питання здоров'я, фінансів та інші важливі рішення варто вирішувати на основі перевіреної інформації й об'єктивних обставин.