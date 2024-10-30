30 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Сьогодні не можна порушувати обіцянку, яку ви дали іншій людині

30 жовтня – День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні, Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів, День тренера в Україні та День поінформованості про цукрову залежність. Віряни вшановують пам'ять священномученика Зіновія і мучениці Зіновії.

День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків в Україні

30 жовтня в Україні відзначається День працівників підрозділів по боротьбі з незаконним обігом наркотиків. Саме цього дня у 1993 році вийшов Указ Президента, згідно з яким в країні було створено спеціальний підрозділ.

Метою свята є висловлення подяки працівникам правоохоронних органів. Вони щодня ризикують своїм життям, щоб не допустити появи в населених пунктах наркотичних засобів, що забирають здоров’я й життя багатьох людей.

День тренера в Україні

Щорічно 30 жовтня в Україні відзначається День тренера. Хоча він не входить до списку святкових та пам’ятних дат України, все одно, це свято неофіційно існує понад 20 років.

Уперше ідея святкування виникла у 1999 році у представників Федерації спортивної та художньої гімнастики України, які наголосили на необхідності відведення спеціального дня у році для тренерів. Спортивний світ підтримав ідею свята, яке надає атлетам можливість сказати «дякую» людині за роботу та підтримку.

Міжнародний день ортопедичних медсестер і медбратів

Започаткований у 1990 році у США. Це свято мало національний характер до 2001 року, а надалі поширилося в такі країни, як Гонконг, Великобританія, Канада та інші.

Метою впровадження цієї дати стало висловлювання поваги та подяки медичним працівникам, які присвятили своє життя ортопедії. Їхніми головними обов’язками є догляд за пацієнтами з травмами кістково-м’язової системи.

День поінформованості про цукрову залежність

Цей день покликаний пролити світло на потенційний негативний вплив надмірного споживання цукру на фізичне та психічне здоров’я людини. Зі зростанням поширеності таких захворювань, як ожиріння, діабет і афективні розлади, розуміння ролі цукру в цих проблемах зі здоров’ям є як ніколи важливим.

Цукор є поширеною речовиною у нашому раціоні, яку ми часто споживаємо, навіть не усвідомлюючи її присутності. Хоча такі ласощі, як печиво, морозиво та цукерки є очевидними джерелами цукру, багато інших продуктів, включаючи кетчуп, соєвий соус та «легкі» йогурти, містять значну кількість цукру. Виробники продуктів харчування часто використовують цукор через його низьку вартість, консервуючі властивості та здатність покращувати смак.

Яке сьогодні релігійне свято

30 жовтня у церковному календарі – день пам’яті священномученика Зіновія і мучениці Зіновії. Вони були братом і сестрою, які росли в благочестивій родині. Рано залишившись сиротами, вони роздали спадщину бідним, а своє життя присвятили служінню Господу. Зіновій у нагороду за такий вчинок отримав можливість зцілювання хворих.

У той час почалися гоніння за християнами. Зіновія покликали на допит до імператора Діоклетіана, де змушували зректися віри. Почула про тортури його сестра, і поспішила на суд. Вона теж відкрито заявила, що сповідує християнство. Спочатку імператор намагався обох переконати принести пожертву ідолам, а потім убив їх.

Що не можна робити в цей день

Не можна порушувати обіцянку, яку ви дали іншій людині.

Заборонено ламати чагарники чи витоптувати траву.

Не слід гуляти в лісі на самоті.

Народні прикмети і традиції

Синички клюють кору на деревах – на дощову і сиру погоду;

Багато синичок прилетіло до будинку – до похолодання;

Якщо вранці почули спів птахів – чекайте на холодну погоду.

Домашні птиці ховають голову під крило – до холоду.

Пам’ятні події 30 жовтня

1653 рік – до гетьманської столиці Чигирина під залпи з гармат вносять труну з покійним Тимофієм Хмельницьким;

1888 рік – Лауд Джон отримує патент на кулькову ручку;

1918 рік – в 1-й світовій війні капітулює Османська імперія;

1941 рік – розпочинається блокада Севастополя із суші під час Другої світової війни;

1987 рік – у Києві дебютує український рок-гурт «Воплі Відоплясова» («ВВ»).

Іменини

День ангела сьогодні святкують Зиновій, Артем, Марко, Стефан, Олександр, Макар, Максим, Зиновія, Олена.