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Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія

Христина Жиренко
glavcom.ua
Христина Жиренко
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Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія
15 листопада – початок Різдвяного посту
колаж: glavcom.ua

Які православні свята відзначатимуть у листопаді 2026 року за новоюліанським календарем і коли віряни вшановуватимуть пам’ять святих

У листопаді 2026 року православні віряни відзначатимуть кілька важливих церковних свят, зокрема Собор архистратига Михаїла, Введення у храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Первозванного. Також цього місяця розпочнеться Різдвяний піст, відомий у народі як Пилипівка, а наприкінці осені вшановуватимуть пам’ять святої великомучениці Катерини.

«Главком» публікує церковний календар на листопад 2026 року за новоюліанським календарем Православної церкви України (ПЦУ).

Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року ПЦУ та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Відтоді нерухомі церковні свята з фіксованими датами відзначають на 13 днів раніше, ніж за юліанським календарем.

Головні церковні свята у листопаді 2026 року

  • 8 листопада – Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
  • 15 листопада – початок Різдвяного посту (Пилипівки).
  • 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці.
  • 24 листопада – святої великомучениці Катерини.
  • 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.

Церковний календар на листопад 2026 року за днями

У листопаді церква вшановує пам’ять святих і відзначає важливі релігійні події. Нижче наведено календар із головними святами місяця.

Дата Свято / Подія
1 листопада Безсрібників і чудотворців Косми і Дам’яна
2 листопада Мучеників Акиндіна, Пигасія, Афтонія, Елпидифора та інших
3 листопада Мучеників Акепсима, Йосифа і Айтала
4 листопада Преподобного Йоанікія Великого; мучеників Нікандра та Єрмея
5 листопада Мучеників Галактіона і Епістими
6 листопада Ісповідника Павла, єпископа Царгородського
7 листопада Преподобної Йосафати Гордашевської; 33-х мучеників, що в Мелітині
8 листопада Собор архистратига Михаїла
9 листопада Преподобних Матрони і Теоктисти
10 листопада Апостолів Ераста, Олімпа, Родіона і тих, хто з ними
11 листопада Мучеників Мини, Віктора і Вінкентія; преподобного Теодора Студита
12 листопада Священномученика Йосафата, архієпископа Полоцького
13 листопада Святого Івана Златоустого, архієпископа Царгородського
14 листопада Апостола Пилипа
15 листопада

Початок Різдвяного посту

Ісповідників Гуріна, Самона й Авіва
16 листопада Апостола і євангелиста Матея
17 листопада Григорія, єпископа Неокесарійського
18 листопада Мучеників Платона і Романа
19 листопада Пророка Авдія; мученика Варлаама
20 листопада Преподобного Григорія Декаполіта
21 листопада Введення в храм Пресвятої Богородиці
22 листопада Апостола Филимона і тих, хто з ними
23 листопада Святих Амфілохія і Григорія єпископів
24 листопада

Великомучениці Катерини

великомученика Меркурія
25 листопада Священномученика Петра; Климента папи
26 листопада Преподобного Аліпія стовпника
27 листопада Великомученика Якова Персіянина; преподобного Паладія
28 листопада Преподобномученика Стефана Нового; мученика Іринарха
29 листопада Мучеників Парамона і Філумена
30 листопада Апостола Андрія Первозванного

Коли починається Різдвяний піст у 2026 році

Різдвяний піст у 2026 році за новоюліанським календарем розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Його також називають Пилипівкою, оскільки початок посту пов’язаний із днем пам’яті апостола Филипа за старим стилем.

Цей період духовної підготовки перед Різдвом Христовим присвячений молитві, стриманості та добрим справам. Особливості посту й харчові обмеження варто узгоджувати з церковною традицією та власними обставинами.

Коли святкують день ангела Катерини та Андрія у 2026 році

За новоюліанським календарем день пам’яті святої великомучениці Катерини припадає на 24 листопада, а святого апостола Андрія Первозванного – на 30 листопада.

Водночас день ангела залежить від святого, на честь якого людину хрестили. Тому для визначення особистих іменин варто орієнтуватися на день пам’яті свого небесного покровителя.

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Теги: православна церква Українська православна церква свята релігія

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