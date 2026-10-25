Церковний календар на листопад 2026 року: коли починається Різдвяний піст і святкують Михайла, Катерини та Андрія
Які православні свята відзначатимуть у листопаді 2026 року за новоюліанським календарем і коли віряни вшановуватимуть пам’ять святих
У листопаді 2026 року православні віряни відзначатимуть кілька важливих церковних свят, зокрема Собор архистратига Михаїла, Введення у храм Пресвятої Богородиці та день апостола Андрія Первозванного. Також цього місяця розпочнеться Різдвяний піст, відомий у народі як Пилипівка, а наприкінці осені вшановуватимуть пам’ять святої великомучениці Катерини.
«Главком» публікує церковний календар на листопад 2026 року за новоюліанським календарем Православної церкви України (ПЦУ).
Нагадаємо, що з 1 вересня 2023 року ПЦУ та Українська греко-католицька церква (УГКЦ) перейшли на новоюліанський календар. Відтоді нерухомі церковні свята з фіксованими датами відзначають на 13 днів раніше, ніж за юліанським календарем.
Головні церковні свята у листопаді 2026 року
- 8 листопада – Собор архистратига Михаїла та інших Небесних Сил безтілесних.
- 15 листопада – початок Різдвяного посту (Пилипівки).
- 21 листопада – Введення у храм Пресвятої Богородиці.
- 24 листопада – святої великомучениці Катерини.
- 30 листопада – святого апостола Андрія Первозванного.
Церковний календар на листопад 2026 року за днями
У листопаді церква вшановує пам’ять святих і відзначає важливі релігійні події. Нижче наведено календар із головними святами місяця.
Коли починається Різдвяний піст у 2026 році
Різдвяний піст у 2026 році за новоюліанським календарем розпочинається 15 листопада і триватиме до 24 грудня включно. Його також називають Пилипівкою, оскільки початок посту пов’язаний із днем пам’яті апостола Филипа за старим стилем.
Цей період духовної підготовки перед Різдвом Христовим присвячений молитві, стриманості та добрим справам. Особливості посту й харчові обмеження варто узгоджувати з церковною традицією та власними обставинами.
Коли святкують день ангела Катерини та Андрія у 2026 році
За новоюліанським календарем день пам’яті святої великомучениці Катерини припадає на 24 листопада, а святого апостола Андрія Первозванного – на 30 листопада.
Водночас день ангела залежить від святого, на честь якого людину хрестили. Тому для визначення особистих іменин варто орієнтуватися на день пам’яті свого небесного покровителя.
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