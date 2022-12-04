4 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Своє професійне свято святкують 4 грудня у всьому світі працівники банківської сфери

В народі казали, що 4 грудня не можна давати в борг

Сьогодні, 4 грудня, відзначають Введення у храм Пресвятої Богородиці. У цей день світова спільнота відзначає Міжнародний день обіймів, Всесвітній день фетбайку, Міжнародний день гепардів

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Міжнародний день банку

У грудні 2019 року список Всесвітніх днів та пам'ятних дат ООН був поповнений новою датою – це Міжнародний день банків (International Day of Banks), що відзначається щорічно 4 грудня з моменту ухвалення відповідної Резолюції ООН 74/245.

Засновуючи пам'ятну дату, Генеральна Асамблея ООН наголосила на визнанні значного внеску цілої низки банківських структур у реалізацію Програми сталого розвитку до 2030 року. ООН визнає установою свята як вклад банків поліпшення рівня життя та умов життя, а й величезний потенціал для подальшого вирішення найважливіших завдань загальносвітового масштабу.

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Мета свята – показати суттєвий внесок світових банківських установ на покращення рівня доходів та умов життя громадян.

Міжнародний день обіймів

4-го грудня не так давно почали святкувати ще й Міжнародний день обіймів. Свято з'явилося у 70-х роках ХХ сторіччя, а започаткували його західноєвропейські студенти. Під час дружніх обіймів люди обмінюються душевним теплом.

Проте дружні обійми мають і лікувальний ефект, це вже довели вчені. Доброзичливі дотики підвищують імунітет, стимулюють центральну нервову систему, підвищують у крові рівень гемоглобіну, а також іншого гормону - окситоцину, що зумовлює доброзичливе ставлення до інших людей.

Міжнародний день гепардів

Щорічно 4 грудня святкують Міжнародний день гепардів (International Cheetah Day). Свято було створено для привернення уваги світової спільноти до проблеми можливого зникнення виду і запроваджене Фондом збереження гепардів – Cheetah Conservation Fund.

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В цей день прийнято розповсюджувати інформацію про необхідність охорони дикої природи, проводити благодійні проєкти, на яких збирають кошти для збереження видів сімейства котячих.

Яке 4 грудня церковне свято

4 грудня – Введення в храм Пресвятої Богородиці

4 грудня за релігійним календарем – введення в Храм Пресвятої Богородиці. Святкується християнами східного обряду. Воно вважається одним з 12 найважливіших церковних свят.

Батьки Діви Марії довго не мали дітей. Подружжя було в розпачі й дало обітницю присвятити народжену дитину служінню Богу. І народилася в них донечка Марія. Коли дівчині виповнилося три роки, її одягли в найкращий одяг і привели до Єрусалимського храму.

Первосвященик зустрів її в храмі та повів у святая святих, у те приміщення, до якого з усіх людей лише сам ходив з очисною жepтовною кpoв’ю. Від цього дня дитина жила в храмі, присвячуючи свій час богоугодним справам: рукоділлю, молитвам і читанню Святого Письма.

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Що не можна робити в цей день

4 грудня, в день Введення в храм Пресвятої Богородиці, не дозволялося веселитися.

Існувала категорична заборона брати шлюби.

Як і в інші церковні свята, 4 грудня не можна займатися фізичною працею, а також вишивати, шити, прати, прибирати.

Не можна ображатися, лютувати і засуджувати будь-кого.

В народі казали, що 4 грудня не можна давати в борг.

Хто святкує день ангела

У неділю, 4 грудня, іменини відзначає Ярополк.