Митрополит Московської церкви після візиту СБУ поїхав з України

Мелетій, який має російське громадянство, побував у Молдові

Митрополит Чернівецької єпархії УПЦ МП Мелетій, у якого, за свідченням Служби безпеки України, під час обшуків з-поміж іншого було знайдено документи про російське громадянство, поїхав до Молдови. Про це йдеться у дописі одного з молдовський єпископств.

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Відомо, що Мелетій 1 грудня в Єпископському соборі князя Невського разом із місцевим архієреєм Петру провів спільну літургію на честь ювілею духовної служби. Опісля Мелетій оглянув будівництво майбутнього Єпископського собору.

Повідомляється, що Мелетія супроводжували служителі Чернівецької єпархії.

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У дописі йдеться про те, архієпископ Петро вже багато років має духовну дружбу з митрополитом Мелетієм, для чого був запрошений взяти участь в урочистому богослужінні, присвяченому святкуванню 55-річчя життя і 35 років служіння архієпископа Петра.

Нагадаємо, СБУ в ході перевірки приміщення УПЦ (МП) на Буковині виявила методички з Москви, російське громадянство у керівництва єпархії та посвідчення окупантів. Контррозвідувальні заходи проводилися на території Чернівецько-Буковинської єпархії УПЦ (МП).

Також Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Відзначимо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

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У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.