Епіфаній відреагував на повернення української молитви до Києво-Печерської лаври

Українська лавра нарешті набула суб’єктності

Предстоятель Православної церкви України митрополит Київський і всієї України Епіфаній заявив, що розбудова помісної церкви – тривалий і складний процес, але «один з наріжних каменів у міцну основу» закладено. Таку заяву митрополит Епіфаній зробив у Facebook.

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«Сьогодні ми заклали один з наріжних каменів у міцну основу помісної церкви, зробили вагомий крок для повернення української молитви до нашої національної святині – Печерської лаври. Розумію емоції багатьох. Хтось радіє так, ніби всі питання вже вирішені. Але багато питань справді потребують відповідей та рішень. Хтось обурюється, бо хоче, щоби все вже було розв’язане. Але не варто применшувати значення того, що відбулося – сьогодні Українська лавра справді набула суб’єктності, хоча поки що вона – як новонароджене немовля», – написав митрополит.

Він додав: «Мирно, спокійно, впевнено ми пройдемо цей шлях. І в святині нашого народу нарешті зазвучить щоденна молитва рідною мовою – за перемогу, за справедливий мир, за вигнання російських агресорів та за добро для України».

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Епіфаній також заклив усіх зберігати спокій.

Нагадаємо, Свято-Успенську Києво-Печерську Лавру офіційно зареєстрували як монастир у складі Православної церкви України.

Відзначимо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

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У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.