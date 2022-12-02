Священник Лаври отримав особисте зобов'язання за пісню про «матушку-русь» (фото)

Слідство вважає, що підозрюваний, співаючи вірянам проросійську пісню, поширював серед них пропагандистські тези

Солом’янський районний суд Києва відправив під особисте зобов'язання до 29 січня священника Києво-Печерської Лаври Захарія (Анатолій Войтенок), на богослужінні якого прославляли «русскій мір». Таким чином суд задовольнив клопотання прокуратури і слідчих СБУ. Про це повідомляє Watchers.Media.

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Підозрюваний 76-річний Анатолій Войтенок (отець Захарій) має українське громадянство, але народився у Брянській області Росії. Нині його підозрюють у виправданні збройної агресії РФ проти України і глорифікації її учасників.

12 листопада у стінах Лаври звучала проросійська церковна пісня, у тексті якої згадували «матушку-русь». Кадри опублікував священник ПЦУ Михайло Омелян. Згодом до Лаври прийшла з обшуками СБУ.

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Слідство вважає, що підозрюваний, співаючи вірянам проросійську пісню, поширював серед них пропагандистські тези. Тоді як священник під час слухання засідання 2-го грудня переконував суд, що не співав, буцімто це робили віряни за власної ініціативи, а він в той момент начебто проводив обряд «помазання».

Примітно, що підозрюваний промовчав у відповідь на запитання журналістки Watchers стосовно того, чи веде Російська Федерація агресивну війну проти України.

Нагадаємо, що у п'ятницю, 2 грудня, президент України Володимир Зеленський запровадив санкції проти намісника Києво-Печерської Лаври Павла (Лебедя). Також до списку потрапив і колишній нардеп Вадим Новинський.

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У четвер, 1 грудня, відбулось засідання РНБО України на якому розглядались численні факти звʼязків окремих релігійних кіл в Україні з Росією. Уряд має підготувати законопроект, який унеможливить діяльність таких релігійних організацій в країні.