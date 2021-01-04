4 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям
Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, а віряни вшановують пам'ять святої Анастасії.
Всесвітній день азбуки Брайля
4 січня 2019 року вперше було відзначено свято, присвячене винаходу французького тифлопедагога Луї Брайля, – Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day), який був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/73/161) 17 грудня 2018 року.
День Святої Анастасії
Православна Церква шанує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.
Анастасія Путорозрішниця вважається покровителькою всіх породіль, а тому, їй молилися, щоб попросити допомоги у пологах.
Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія протегує невинно засудженим людям.
В день 4 січня селяни ріжуть свиней для різдвяного столу. Починають готувати їжу до свята. Дуже популярною була свиняча ковбаса.
Традиції та звичаї дня
Анастасії молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах. Їй також молилися про здоров’я і добробут дітей, вирушаючи до церкви 4 січня.
Крім того, вважалося, що Анастасія допомагає невинно засудженим людям.
Заміжні жінки і дівчата на виданні вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що саме вони можуть бути надійними оберегами і допомогти легше народити дитину, а також зберегти здоров’я матері.
Таким рушником бабка-повитуха згодом витирала піт з чола жінки, яка народжує, і вимовляла змови, які допомагали полегшувати біль і страждання.
Народні прикмети
- Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;
- Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік;
- Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади;
- Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.
Що не можна робити
- Вагітним жінкам у цей день не можна шити.
- Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду своєму родичеві.
- У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
- На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гоїтимуться.
Іменини
4 січня День ангела імені відзначають: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.