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    Суспільство

    4 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити

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    4 січня - святої великомучениці Анастасії Путорозрішниці - 4 січня – яке сьогодні свято та чого не можна робити
    4 січня - святої великомучениці Анастасії Путорозрішниці

    У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям

    Сьогодні, 4 січня, у світі відзначають Всесвітній день азбуки Брайля, а віряни вшановують пам'ять святої Анастасії.

    Всесвітній день азбуки Брайля

    4 січня 2019 року вперше було відзначено свято, присвячене винаходу французького тифлопедагога Луї Брайля, – Всесвітній день азбуки Брайля (World Braille Day), який був встановлений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН (A/RES/73/161) 17 грудня 2018 року.

    День Святої Анастасії

    Православна Церква шанує святу Анастасію, покровительку вагітних жінок. Вона жила у IV столітті та прийняла мученицьку смерть через гоніння на християн у Римі.

    Анастасія Путорозрішниця вважається покровителькою всіх породіль, а тому, їй молилися, щоб попросити допомоги у пологах. 

    Їй також молилися про здоров’я і благополуччя дітей, вирушаючи до церкви 4 січня. Крім того, вважалося, що Анастасія протегує невинно засудженим людям.

    В день 4 січня селяни ріжуть свиней для різдвяного столу. Починають готувати їжу до свята. Дуже популярною була свиняча ковбаса.

    Традиції та звичаї дня

    Анастасії молилися, щоб попросити допомоги у легких пологах. Їй також молилися про здоров’я і добробут дітей, вирушаючи до церкви 4 січня.

    Крім того, вважалося, що Анастасія допомагає невинно засудженим людям.

    Заміжні жінки і дівчата на виданні вишивали 4 січня особливі рушники. Вважалося, що саме вони можуть бути надійними оберегами і допомогти легше народити дитину, а також зберегти здоров’я матері.

    Таким рушником бабка-повитуха згодом витирала піт з чола жінки, яка народжує, і вимовляла змови, які допомагали полегшувати біль і страждання.

    Народні прикмети

    • Погода 4 січня віщує погоду в жовтні;
    • Якщо на даху будинку багато бурульок, значить буде врожайний рік;
    • Якщо на День Анастасії хмари пливуть проти вітру, то в найближчі дні будуть снігопади;
    • Якщо у річці стало менше води, значить, рік буде несприятливим для рибальства. Також, така прикмета віщує посуху влітку.

    Що не можна робити

    • Вагітним жінкам у цей день не можна шити.
    • Забороняється 4 січня ходити по кімнаті босоніж – можна накликати біду своєму родичеві.
    • У цей день не можна бити тварин – у вас можуть виникнути проблеми зі здоров'ям.
    • На Анастасію не можна проколювати вуха – вони довго гоїтимуться.

    Іменини

    4 січня День ангела імені відзначають: Анастасія, Дмитро, Іраклій, Федір.

    Теги: церква свята православна церква традиції
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