3 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Цього дня заборонено давати будь-які обіцянки, підіймати із землі речі, оскільки це призведе до втрат

3 січня у світі відзначають День народження соломинки для коктейлів. Також Православна Церква вшановує пам'ять святителя Петра і день пам’яті святої великомучениці Юліанії.

День народження соломинки для коктейлів

3 січня у світі відзначається незвичайне свято – ця дата вважається Днем народження соломинки для коктейлів.

Згідно з легендою, першу штучну соломинку для коктейлю винайшов американський підприємець Марвін Стоун, власник фабрики з виробництва паперових сигаретних мундштуків.

Міжнародний день здоров’я та душі

3 січня також святкують Міжнародний день здоров’я та душі. Дуже важливим для добробуту та здоров’я людини відіграє зв’язок душі, розуму та тіла. Наші переконання, цілі, емоції, звички, дії та духовний досвід впливають на гармонію тіла та душі. Тому 3 січня важливо прислухатися до себе та своїх відчуттів, почати нове життя. А ще це початок нового року і нових починань.

Сторіччями існує концепція гармонії тіла та душі. Існує чимало способів, які допомагають поліпшити своє здоров’я, досягти добробуту та досягти висот. Наприклад, першим кроком може бути зміна інтер’єру в кімнаті. А потім переходьте до зміни харчування, медитації, уроків усвідомлення себе, духовних практик та нових цілей.

Петрів день

3 січня православні християни вшановують пам'ять митрополита Київського і всієї Русі святителя Петра, який народився в другій половині XIII століття. У народі свято називають Петрів день.

Раніше на Русі цього дня господині відлякували від своїх будинків різну нечисть і потойбічні сутності сріблом – вироби з цього металу клали на найвидніше місце в кімнатах.

Свята великомучениця Юліанія

3 січня церква відзначає – день пам’яті святої великомучениці Юліанії. Дочка знатного язичника Африкана, народилася у місті Нікомидії. У дев’ятирічному віці була заручена з деяким Єлевсієм. Маючи глибокий розум та схильну до добра душу, свята Іуліанія зрозуміла примарність і обман язичницької віри. Вона таємно прийняла святе Хрещення.

Коли наблизився час весілля, Іуліанія рішуче відмовилася від заміжжя. Батько став вмовляти її не порушувати давні заручини, але, не домігшись бажаного, став жорстоко її бити.

Потім Африкан віддав дочку на суд епарху міста, яким був Єлевсій, колишній наречений Іуліанії. Єлевсій гаряче просив Іуліанію вийти за нього заміж, обіцяючи не примушувати її до зміни віри. Свята Іуліанія відмовилась та вирішила прийняти муки.

Святу довго і жорстоко катували, але вона після кожних тортур отримувала від Бога зцілення і нові сили.

Катування відбувалися при великій кількості людей, з яких 500 мужів та 130 жінок, бачачи непохитність і мужність святої діви, чудесні зцілення її від ран, сповідали Христа.

Вони були обезголовлені, хрестившись власною кров’ю. Переконавшись, нарешті, у повній безуспішності спроб відвернути святу діву від її Небесного Нареченого, Єлевсій засудив Іуліанію до смерті. Сповідниця прийняла вирок з радістю і прославила Господа, Який сподобив її прийняти мученицький вінець.

Страта святої мучениці відбулася в 304 році.

Що не можна робити

Цього дня ніхто не міг бажати здоров'я і щастя, адже за повір'ям, все відбудеться з точністю до навпаки.

Не можна 3 січня підглядати й підслуховувати, бо можна отримати хворобу, пов'язану зі слухом і зором.

Заборонено цього дня давати будь-які обіцянки, підіймати із землі речі, оскільки це призведе до втрат.

Народні прикмети та повір’я

Виходили на вулицю і голосно кричали. Якщо відлуння було далеким, значить, скоро настануть сильні морози.

Якщо на День Петра світанок є червоним, значить, скоро почнеться заметіль.

Якщо снігу мало, але морози досить сильні, значить, літо буде посушливим і спекотним. Крім того, за днем передбачали погоду на вересень місяць.

Якщо на землі лежить багато снігу – рік буде родючим.

Морозна погода і невелика кількість снігу віщували посушливі дні влітку.

Якщо в лісі далеко і виразно чується відлуння – за прикметами, чекайте сильних морозів найближчими днями.

Іменини

Сьогодні, 3 січня День ангела відзначають: Уляна, Михайло, Микита, Петро.

До слова, столичні рятувальники оригінально привітали киян зі святами (відео).