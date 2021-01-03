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    Похоронні бюро Каліфорнії заявили про дефіцит місць в моргах через Covid-19

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    Похоронні бюро Каліфорнії заявили про дефіцит місць в моргах через Covid-19 - Похоронні бюро Каліфорнії заявили про дефіцит місць в моргах через Covid-19
    Похоронні бюро Каліфорнії заявили про дефіцит місць в моргах через Covid-19
    Фото: Reuters

    Представники сфери ритуальних послуг побоюються, що свята можуть спровокувати ще один сплеск випадків Covid-19

    У Каліфорнії похоронні бюро стали відмовляти близьким померлих від Covid-19 через брак місць в моргах.

    Про це повідомляє в неділю, 3 січня, CTVnews.

    «Я працюю в похоронній індустрії 40 років, і ніколи в житті не думала, що це може статися, що мені доведеться сказати родині:«Ні, ми не можемо забрати вашого члена сім'ї», – сказала власниця Continental Funeral Home в Лос-Анджелесі Магда Мальдонадо.

    В середньому її компанія приймає до 30 машин з померлими щодня – це в шість разів більше, ніж зазвичай.

    Власники моргів дзвонять один одному, щоб дізнатися, чи зможе хтось забрати тіла, і відповідь завжди одна: вони теж переповнені.

    Виконавчий директор Каліфорнійської асоціації похоронних бюро Боб Акерманн зазначив, що сповільнився весь процес поховання та кремації тіл, включаючи бальзамування і отримання свідоцтв про смерть.

    За його словами, в звичайний час кремація може відбутися протягом дня або двох, однак тепер це займає мінімум тиждень або більше.

    Представники сфери ритуальних послуг побоюються, що свята можуть спровокувати ще один сплеск випадків Covid-19.

    Теги: США свята смерть поховання коронавірус
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