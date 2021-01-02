Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду

Уляна Супрун більше не буде давати порад у соціальній мережі

Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала останній пост у Facebook, у якому дала українцям останню пораду.

Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережі у п'ятницю, 1 січня.

«У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду. Українці - непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство і країну, а не тільки про себе. Приймайте рішення так, ніби цього більше немає від кого чекати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший», – зазначено в пості.

У постскриптумі ж колишня в.о. глави МОЗ написала, що «якщо є сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення».

Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Різдво в умовах епідемії коронавірусу.