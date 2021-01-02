  1. Головна
  2. Країна
  3. Політика
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Політика

    Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду

    • Розсилка
    Ексміністр охорони здоров'я Супрун заявила, що &laquo;йде&raquo; з Facebook - Супрун попрощалася з українцями і дала останню пораду
    Ексміністр охорони здоров'я Супрун заявила, що «йде» з Facebook

    Уляна Супрун більше не буде давати порад у соціальній мережі

    Колишня в.о. міністра охорони здоров'я Уляна Супрун опублікувала останній пост у Facebook, у якому дала українцям останню пораду.

    Відповідне повідомлення з'явилося в соцмережі у п'ятницю, 1 січня.

    «У перший день нового року публікую на своїй facebook-сторінці останній пост. І хочу дати вам останню пораду. Українці - непереможні. Конфліктуйте і не робіть компромісів зі злом. Думайте про суспільство і країну, а не тільки про себе. Приймайте рішення так, ніби цього більше немає від кого чекати. Візьміть відповідальність за все, що відбувається навколо, і не чекайте, що це зробить хтось інший», – зазначено в пості.

    У постскриптумі ж колишня в.о. глави МОЗ написала, що «якщо є сміливість прощатися, завжди будеш тримати надію до побачення».

    Нагадаємо, колишня голова МОЗ Уляна Супрун порадила українцям, як безпечно відсвяткувати новорічно-різдвяні свята.

    У Міністерстві охорони здоров'я дали кілька рекомендацій, як безпечно відсвяткувати Різдво в умовах епідемії коронавірусу.

    Читайте також:
    Теги: здоров'я свята Уляна Супрун українці
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies