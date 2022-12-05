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5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Юрій Лящук
glavcom.ua
5 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
5 грудня - Всесвітній день волонтера
фото з відкритих джерел

Щоби не віддати свого щастя, 5 грудня нічого не позичають і не віддають просто так

Сьогодні, 5 грудня, в Україні відзначають Міжнародний день волонтерів, День працівників статистики та День ґрунтознавця.

Віряни в цей день вшановують пам'ять святого Прокопія Читця.

Міжнародний день волонтерів

Святкування Міжнародного дня волонтерів, яке щорічно відбувається 5 грудня, було запропоновано Генеральною Асамблеєю ООН в 1985 році. Це свято організовується для пропаганди соціально-економічного розвитку. Сьогодні людей, які мають право відзначати це свято, зазвичай називають волонтерами.

Весь вільний час вони присвячують суспільним справам, беручи участь у всіляких акціях, програмах соціальної взаємодопомоги, культурного просвітництва тощо. Досить часто волонтери ризикують своїм життям, беручи участь у ліквідації наслідків глобальних катастроф та природних катаклізмів чи інших надзвичайних ситуацій.

День працівників статистики України

Професійне свято, встановлене Указом президента від 2002 року, прийнято відзначати щорічно 5 грудня. Подія пов’язана з першим Всеукраїнським переписом населення 2001 року — найбільш масштабної статистичної роботи.

Крім того, органи статистики збирають та обробляють важливу інформацію щодо масових економічних, соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів держави та її регіонів.

Всесвітній день ґрунтів

5 грудня святкується Всесвітній день ґрунтів. Офіційно його заснувала Організація Об’єднаних Націй в 2013 році, але ідея створення такого свята запропонував ще в 2002 Міжнародний союз ґрунтознавства. Основна мета – об’єднати всіх фахівців цієї галузі, щоб суспільство стало більш обізнаним в питанні важливості ґрунтів для продовольчої безпеки та роботи екосистем.

Яке релігійне свято

За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.

Прославився Прокопій тим, що за своє праведне життя отримав дар чудотворення і почав зцілювати хворих. Намісник Палестини, в свою чергу, проводив активну боротьбу з послідовниками християнської віри.

Тому Прокопія заарештували і стали змушувати відректися від Христа. Проповідник відмовився зробити це, за що був страчений.

Традиції

У давнину цього дня на снігових дорогах ставили віхи (жердини, обмотані соломою, клоччям і ганчір'ям), які слугували дорожніми покажчиками. Зазвичай вони залишалися до весни, доки не розтане сніг.

Дороги прокладати було прийнято всім селом, а після виконаної роботи влаштовували невеличке свято зі смачною їжею і забавами.

Якщо сніг вкрив землю, то жінки на Прокопа ходили до лісу на пошуки лікарської рослини - ефіліі. Вона росте виключно під снігом, і вважалося, що допомагає вилікуватися від багатьох хвороб.

Чого не можна робити

  • Не можна в цей день лаятися, краще вам стримати свої емоції і бути розсудливими.
  • Щоби не віддати свого щастя, 5 грудня нічого не позичають і не віддають просто так.
  • Постарайтеся не вирушати у далеку дорогу і залишитися вдома.
  • Цього дня можна отримати корисну пораду. Тому, щоб її не пропустити, варто бути уважнішими до співрозмовника.

Народні прикмети

  • Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає.
  • Якщо в Прокоп’єв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.
  • Якщо в ополонці вода піднялася вище льоду, то скоро настане відлига.
  • Вовки близько підійшли до будинків, значить всю зиму будуть міцні морози, а весна прийде пізно.
  • Якщо ворони і галки літають над деревами великими зграями – бути швидкому снігу, а якщо сідають на землю, то відлиги.
  • Якщо ворони вранці сидять на верхівках дерев і каркають – бути метелиці й морозу.
  • Якщо мовчать кімнатні птахи – перед метелицею.
  • Повітря над лісом посиніло – на тепло.
  • Сова кричить – холод накликає.
  • Збіглися хмари в одну купу - чекай негоди.

Іменини

5 грудня День ангела відзначають: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір.

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Теги: ООН свята рослини традиції церква

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