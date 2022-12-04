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Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні

Христина Жиренко
glavcom.ua
Порошенко з волонтерами відкрили гуманітарний центр у Херсоні
Порошенко у Херсоні зустрівся із містянами, які пережили російську окупацію

У гуманітарному центрі є струм для зарядки мобільних телефонів і павербанків, а також працює велика пічка для обігріву

У Херсоні відкрився гуманітарний центр, організований зусиллями Фонду Порошенка, ГО «Справа Громад» та ГО «Res_Publika. Брати по Зброї». У великому наметі є струм для зарядки мобільних телефонів і павербанків, працює велика пічка для обігріву, можна випити чаю чи кави.

Петро Порошенко під час поїздки у Херсон зустрівся із містянами, які пережили російську окупацію. Юні херсонці показали свої малюнки – на них українська армія знищує русню. 

«Це символ незламності херсонців, які тримали з кінця лютого до 11 листопада Україну в серці і Херсон в Україні. Це справжній «Пункт солідарності». Коли ми всі тримаємо єдність, коли ми разом, ми точно звільнимо кожен клаптик української землі. Це кажуть в Херсоні – а вони знають, що кажуть», – переконаний Петро Порошенко. 

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«Ми відтестували перший такий пункт: усе працює, усім затишно і комфортно. А настрій – просто фантастичний. Тож будемо примножувати цей досвід», – говорить Порошенко.

Нагадаємо, Фонд Порошенка та ГО «Справа Громад» купили для херсонців дві печі для випікання хліба, необхідне обладнання та потужний генератор. Пекарню планують запустити вже за тиждень, коли зроблять свердловину для води і встановлять обладнання для її очистки. У пекарню також передадуть кілька тонн борошна, цукор та дріжджі. 

Половина хліба призначена для підрозділів ЗСУ, друга половина буде безкоштовно роздавалися херсонцям. 

Теги: Петро Порошенко волонтер Херсон Херсонщина

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