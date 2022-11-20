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Просять мішки для трупів. Рашистська «волонтерка» розповіла незручну для РФ правду про війну

Надія Клочко
glavcom.ua
Просять мішки для трупів. Рашистська «волонтерка» розповіла незручну для РФ правду про війну
Пропагандистка Юлія Вітязєва розповіла про великі втрати серед окупантів
скріншот із відео

Російська пропагандистка визнала, що окупанти масово гинуть на війні в Україні

Зрадниця України та російська пропагандистка Юлія Вітязєва заявила про великі втрати окупаційних військ в Україні та дефіцит пакетів для трупів. Про це вона сказала у ефірі російського телебачення.

Вітязєва зазначила, що окупанти часто просять її привезти на передову «ті самі» чорні мішки.

«Коли у тебе у списку всього необхідного, що потрібно – закупити туди хлопцям, завжди в самому низу, що називається «дрібним шрифтом», ті самі… чорні мішки. Так, тому що на війні люди помирають. Наші солдати гинуть», – сказала вона.

Додамо, раніше Головне управління розвідки Міноборони України оприлюднило перехоплення телефонної розмови, у якій мобілізований росіянин скаржиться, що його обманом відправили на передову. Окупант зазначив, що дехто із загарбників уже думає про самовільне залишення військової частини.

Нагадаємо, станом на 20 листопада, за даними Генштабу ЗСУ, українські захисники від початку повномасштабного вторгнення ліквідували приблизно 84 210 окупантів

Читайте також: Оборона України. Ситуація в регіонах станом на 20 листопада
Теги: пропаганда пропагандист росія війна окупанти

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