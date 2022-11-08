Чому замовлені волонтерами «Спартани» такі дорогі? Притула дав пояснення

Сергій Притула обіцяє відзвітувати про ціну бронеавтомобілів Spartan, коли вони будуть доставлені в Україну

Волонтер Сергій Притула відповів на критику щодо нібито завищеної ціни, за якою його фонд закупив британські бронетранспортери Spartan. Притула пояснив, чому ціна закупки різних партій бронетранспортерів може відрізнятися. Про це він написав у Facebook.

Очільник благодійного фонду пояснив, чому вибір впав саме на броньовики Spartan та що відбувається з ціною на ринку зброї.

«Нестача бронетехніки в українському війську катастрофічна. Волонтери поставили собі амбітну мету – поповнити арсенал ЗСУ суттєвою партією бронетехніки. Вибір впав на «Спартани» з огляду на схвальні відгуки по броні, компактності, швидкості і того, що це гусеничний транспорт», – зазначив він.

Притула зазначив, що Фонд вийшов на британський ринок у пошуку партії з 50 бронетранспортерів, водночас за півтори доби українці задонатили грошей на купівлю 60 бронетранспортерів Spartan для ЗСУ.

Водночас, як заявляє волонтер, після контрактування Україною на британському ринку «відбулося пожвавлення і зміна ціни». Тому, за словами Притули, ціни, які були на ринку ще кілька місяців тому, зараз не є актуальними.

«Чи знали ми про існування ціни 29 500 фунтів, яка зараз гуляє мережею? Так, звісно ж. Проте ми зібрались купувати не 6, не 8, не 10 бронемашин. А 50-60-80 чи, можливо, 100. І це не той випадок, коли чим більше ти береш, тим більшу знижку тобі роблять. Це не конкурентний ринок. Це ринок зброї, де є продавці, які хочуть заробити, і покупці, які живуть в країні, яка воює вже і зараз», – написав він.

Водночас Притула наголосив, що заявлена Фондом ціна «Спартанів» не була остаточною. Він обіцяв відзвітувати про ціну броньовиків ,коли вони будуть доставлені в Україну.

«Великі компанії скупляють у менших продавців більшість наявних на ринку «Спартанів» і монопольно правлять достатньо високу ціну в межах $100К. Ця верхня закупівельна планка і була поставлена у філософію збору коштів, який ми проводили нещодавно.

Чи збирались ми купувати всі «Спартани» за цією ціною? Відповідь: ні. Тому що ті ж українські патріоти, які живуть у Англії і які вже допомагали купити і доправити з Британії в Україну «Спартани», допомагали і допомагають з пошуком бронемашин і для нашого фонду. І там є різні ціни. І по 38 тис., і 65, і 100, і навіть більше. Тому, навіть озвучена кількість у 60 «Спартанів», які ми зібрались купувати, не є остаточною! Як і скоріше за все, це буде не єдина номенклатура бронетехніки, яку ми привеземо до України з Британії», – зазначив Притула.

Зазначимо, суперечка щодо вартості бронетранспортерів Spartan виникла після того, як п’ятий президент України, лідер партії «Європейська Солідарність» Петро Порошенко повідомив, що партія з шести бронемашин, які були куплені у Великій Британії, скоро буде в ЗСУ. Для цього отримані всі необхідні ліцензії. Порошенко також оприлюднив документи щодо купівлі броньовиків, які свідчать, що вартість одного Spartan із закупленої партії становить 29,5 тис. фунтів.

Нагадаємо, Фонд Сергія Притули 2 листопада оголосив новий збір коштів для ЗСУ – планували зібрати 200 млн грн на закупівлю 50 бронетранспортерів Spartan. За півтори доби було зібрано 236 млн грн.

Раніше Благодійний фонд Сергія Притули і громадський активіст Сергій Стерненко провели збір на дрони-камікадзе RAM ІІ UAV, про який оголосили 10 жовтня на тлі масованої ракетної атаки росіян по містах України. Зі слів Притули, вони планували зібрати на дрони-камікадзе 100 млн грн, однак всього за добу було зібрано більш ніж утричі більше – 352 млн грн.

Також відомо, що наприкінці червня фонд Сергія Притули спільно з блогером Ігорем Лаченковим оголосив про початок збоку коштів на безпілотники «Байрактар». Українці зібрали 600 млн грн. Однак компанія Baykar вирішила надати три безпілотники Bayraktar TB-2 безкоштовно. Таким чином волонтери отримали можливість спрямувати зібрані кошти на купівлю супутника.

За 600 млн грн, які українці збирали на безпілотники «Байрактар», фонд Сергія Притули купив супутник і доступ до бази даних супутникових знімків для української армії.