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    5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

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    День Військово-морських сил ЗСУ щорічно відзначається в першу неділю липня - 5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    День Військово-морських сил ЗСУ щорічно відзначається в першу неділю липня
    Фото з відкритих джерел

    Сьогодні не рекомендується ходити по магазинах

    В Україні – День працівників морського та річкового флоту та День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських терористів.

    У цей день світ відзначає Всесвітній день бікіні.

    Яке православне (християнське) свято сьогодні

    Священномученник Євсевій
    Священномученник Євсевій

    5 липня — православні вшановують пам'ять священномученика Євсевія.

    Святий Євсевій Самосатський був єпископом у Самосатах. У час переслідування правовірних імператором Валентом, який був аріянином, він вирушив у Сирію, Фенікію й Палестину, щоб скріпити вірних у святій вірі. З 374 року перебував у вигнанні в Тракії і лише 378 року повернувся на свій єпископський престол.

    Близько 380 року він прибув у аріанське місто Доліхіни, щоб поставити в ньому православного Єпископа Марина. Проте в самому місті жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка й пробила Святителю голову. Вмираючи, він за прикладом Спасителя, пробачив їй провину та просив присутніх не робити їй зла.

    День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських терористів

    Фото: колаж 24 каналу
    Фото: колаж 24 каналу

    5 липня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування ДНР разом з російськими терористами були витіснені з Краматорська силами українських військових, і над містом піднято прапор України.

    На початку травня в. о. голови Адміністрації Президента України Сергій Пашинський оголосив, що АТО на території Краматорська вийшла у фінальну стадію. Але активні бої тривали ще близько місяця. 5 липня, у результаті поразки в Слов'янську, сили ДНР покинули Краматорськ, після чого його зайняли українські війська.

    5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Нацгвардії над міськрадою Слов'янська встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Нацгвардії увійшли й до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними — інші військові підрозділи.

    Уперше урочисто відзначено на державному рівні у 2016 році (друга річниця).

    День народження бікіні

    5 липня – День народження бікіні. В цей день в 1946 році під час показу мод у Парижі манекенниця Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини. Автор фасону купальника - модельєр Луї Реар. Костюм охрестили «бікіні» – за ім'ям атолу, над яким чотирма днями раніше США провели випробування атомної бомби.

    Бікіні було заборонено на багатьох курортах, але в середині 1950-х років його доля круто змінилася з виходом на екрани фільму «І Бог створив жінку», де головна героїня Бріджит Бардо знялася в бікіні. Фільм став культовим, а купальники-бікіні – супермодними. Швейні фабрики, працюючи понаднормово, ще кілька років не могли задовольнити попит. До речі, історія бікіні йде в далекі часи, ще 1600 років тому в Римській імперії спокусниці носили такі купальні костюми. Вони зображені на римській мозаїці 4 століття, відкритій археологами при розкопках вілли Казалє на Сицилії.

    День працівників морського та річкового флоту

    День працівників морського та річкового флоту святкується в Україні щорічно в першу неділю липня згідно з Указом Президента №332/2015 від 12 червня 2015 р.

    У 2018 році український флот відзначив своє сторіччя. Зараз він складається з 9 бойових кораблів та 34 допоміжних. Краса та гордість нашого військового флоту — флагман Військово-Морських сил — фрегат «Гетьман Сагайдачний». Він став на воду у 1993 році й несе свою вахту до сьогодні. Тільки на ньому працює 200 осіб екіпажу.

    День працівників морського та річкового флоту разом з ними святкують усі ті, хто стоїть на сторожі морських рубежів України, забезпечує боєготовність кораблів, робітники та службовці флотських установ і підприємств. В Україні налічується 18 морських торгових, 4 рибних та 13 річкових портів. Вони надають послуги майже 24,5 тис. суднам.

    Народні прикмети на 5 липня:

    • Вдень йде дощ - чекай доброго врожаю.
    • Занадто спекотна погода - в грудні чекайте сильних морозів.
    • Комарі літають роєм - на гарну погоду.

    Що не рекомендується робити 5 липня:

    • Ходити по магазинах - велика ймовірність імпульсивних покупок.
    • Обговорювати інших людей - такі розмови можуть погано обернутися.
    • Давати волю негативним емоціям, особливо злості - конфлікт може затягнутися.

    У кого іменини 5 липня?

    Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.

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    Теги: ДНР прапор міст час звільнення
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    5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони