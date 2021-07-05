5 липня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Сьогодні не рекомендується ходити по магазинах

В Україні – День працівників морського та річкового флоту та День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських терористів.

У цей день світ відзначає Всесвітній день бікіні.

Яке православне (християнське) свято сьогодні

Священномученник Євсевій

5 липня — православні вшановують пам'ять священномученика Євсевія.

Святий Євсевій Самосатський був єпископом у Самосатах. У час переслідування правовірних імператором Валентом, який був аріянином, він вирушив у Сирію, Фенікію й Палестину, щоб скріпити вірних у святій вірі. З 374 року перебував у вигнанні в Тракії і лише 378 року повернувся на свій єпископський престол.

Близько 380 року він прибув у аріанське місто Доліхіни, щоб поставити в ньому православного Єпископа Марина. Проте в самому місті жінка-аріанка скинула з даху черепицю, яка й пробила Святителю голову. Вмираючи, він за прикладом Спасителя, пробачив їй провину та просив присутніх не робити їй зла.

День звільнення міст Слов'янська і Краматорська від проросійських терористів

Фото: колаж 24 каналу

5 липня 2014 року бойовики сепаратистського угрупування ДНР разом з російськими терористами були витіснені з Краматорська силами українських військових, і над містом піднято прапор України.

На початку травня в. о. голови Адміністрації Президента України Сергій Пашинський оголосив, що АТО на території Краматорська вийшла у фінальну стадію. Але активні бої тривали ще близько місяця. 5 липня, у результаті поразки в Слов'янську, сили ДНР покинули Краматорськ, після чого його зайняли українські війська.

5 липня 2014 року о 13:00 бійцями-розвідниками 2-го батальйону Нацгвардії над міськрадою Слов'янська встановлено український прапор. Того ж дня передові сили Нацгвардії увійшли й до Краматорська. Першими йшли розвідники та сапери, за ними — інші військові підрозділи.

Уперше урочисто відзначено на державному рівні у 2016 році (друга річниця).

День народження бікіні

5 липня – День народження бікіні. В цей день в 1946 році під час показу мод у Парижі манекенниця Мішлен Бернардіні вийшла на подіум, прикрита двома вузькими смужками тканини. Автор фасону купальника - модельєр Луї Реар. Костюм охрестили «бікіні» – за ім'ям атолу, над яким чотирма днями раніше США провели випробування атомної бомби.

Бікіні було заборонено на багатьох курортах, але в середині 1950-х років його доля круто змінилася з виходом на екрани фільму «І Бог створив жінку», де головна героїня Бріджит Бардо знялася в бікіні. Фільм став культовим, а купальники-бікіні – супермодними. Швейні фабрики, працюючи понаднормово, ще кілька років не могли задовольнити попит. До речі, історія бікіні йде в далекі часи, ще 1600 років тому в Римській імперії спокусниці носили такі купальні костюми. Вони зображені на римській мозаїці 4 століття, відкритій археологами при розкопках вілли Казалє на Сицилії.

День працівників морського та річкового флоту

День працівників морського та річкового флоту святкується в Україні щорічно в першу неділю липня згідно з Указом Президента №332/2015 від 12 червня 2015 р.

У 2018 році український флот відзначив своє сторіччя. Зараз він складається з 9 бойових кораблів та 34 допоміжних. Краса та гордість нашого військового флоту — флагман Військово-Морських сил — фрегат «Гетьман Сагайдачний». Він став на воду у 1993 році й несе свою вахту до сьогодні. Тільки на ньому працює 200 осіб екіпажу.

День працівників морського та річкового флоту разом з ними святкують усі ті, хто стоїть на сторожі морських рубежів України, забезпечує боєготовність кораблів, робітники та службовці флотських установ і підприємств. В Україні налічується 18 морських торгових, 4 рибних та 13 річкових портів. Вони надають послуги майже 24,5 тис. суднам.

Народні прикмети на 5 липня:

Вдень йде дощ - чекай доброго врожаю.

Занадто спекотна погода - в грудні чекайте сильних морозів.

Комарі літають роєм - на гарну погоду.

Що не рекомендується робити 5 липня:

Ходити по магазинах - велика ймовірність імпульсивних покупок.

Обговорювати інших людей - такі розмови можуть погано обернутися.

Давати волю негативним емоціям, особливо злості - конфлікт може затягнутися.

У кого іменини 5 липня?

Іменини сьогодні святкують Кароліна, Філомена, Антон, Василь, Геннадій, Зіна, Галактіон, Уляна.

Читайте також: