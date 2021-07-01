Церковні свята у липні 2021 року: календар на кожен день
У липні відзначається 94 православних церковних свята
Найбільшими святами липня є Різдво Іоанна Хрестителя та День Петра і Павла
У другий місяць літа християни східного обряду відзначатимуть декілька великих свят, а також завершать багатоденний Петрів піст.
На липень 2021 року припадає Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі). Цього дня церква згадує народження пророка, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан.
Також традиційно цього місяця святкується день святих апостолів Петра і Павла.
Відзначати його віряни можуть уже зі скоромною їжею на столі, адже напередодні завершується Петрів піст.
Ще однією важливою датою є 28 липня. Саме тоді, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, відзначається День хрещення Київської Русі-України.
Православні свята у липні 2021: календар
- 1 липня - Боголюбської ікони Божої Матері, преподобного Леонтія
- 2 липня - апостола Іуди, брата Господнього
- 3 липня - святителя Міни, священномученика Мефодія, благовірного князя Гліба Володимирського
- 4 липня - мученика Юліана Тарсійського
- 5 липня - священномученика Євсевія
- 6 липня - Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих
- 7 липня - Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі)
- 8 липня - благовірних князя Петра і княгині Февронії
- 9 липня - Тихвінської ікони Божої Матері
- 10 липня - праведної Іоанни мироносиці, преподобного Самсона
- 11 липня - преподобних Сергія і Германа, ікони Божої Матері Троєручиця
- 12 липня - святих апостолів Петра і Павла
- 13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів
- 14 липня - безсрібників Косми і Даміана
- 15 липня - покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
- 16 липня - преподобних Анатоліїв Печерських, перенесення мощей святителя Філіпа
- 18 липня - преподобного Афанасія Афонського, набуття мощей преподобного Сергія Радонезького
- 19 липня - Собор Радонезьких святих
- 20 липня - преподобного Фоми
- 21 липня - явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці, великомученика Прокопія
- 22 липня - священномученика Панкратія
- 23 липня - преподобного Антонія Києво-Печерського
- 24 липня - рівноапостольної княгині Ольги
- 25 липня - мучеників Прокла та Іларія, ікони Божої Матері "Троєручиця"
- 26 липня - Собор Архангела Гавриїла
- 27 липня - апостола від 70-ти Акіли, преподобного Стефана Махрищського
- 28 липня - День хрещення Київської Русі-України, рівноапостольного великого князя Володимира
- 29 липня - блаженної сповідниці Матрони
- 30 липня - великомучениці Марини (Маргарити)
- 31 липня - преподобних Памви Печерського і Памви Нітрійського, преподобного Іоанна Багатостраждального