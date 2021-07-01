  1. Головна
  2. Країна
  3. Суспільство
рус
    Суспільство

    Церковні свята у липні 2021 року: календар на кожен день

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    У липні відзначається 94 православних церковних свята - Церковні свята у липні 2021 року: календар на кожен день

    У липні відзначається 94 православних церковних свята

    Фото з відкритих джерел

    Найбільшими святами липня є Різдво Іоанна Хрестителя та День Петра і Павла

    У другий місяць літа християни східного обряду відзначатимуть декілька великих свят, а також завершать багатоденний Петрів піст.

    На липень 2021 року припадає Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі). Цього дня церква згадує народження пророка, який передбачив пришестя Ісуса Христа, а потім хрестив його у водах річки Йордан.

    Також традиційно цього місяця святкується день святих апостолів Петра і Павла.

    Апостоли Пето і Павло
    Апостоли Пето і Павло

    Відзначати його віряни можуть уже зі скоромною їжею на столі, адже напередодні завершується Петрів піст.

    Ще однією важливою датою є 28 липня. Саме тоді, у день пам’яті святого рівноапостольного князя Володимира, відзначається День хрещення Київської Русі-України.

    Православні свята у липні 2021: календар

    • 1 липня - Боголюбської ікони Божої Матері, преподобного Леонтія
    • 2 липня - апостола Іуди, брата Господнього
    • 3 липня - святителя Міни, священномученика Мефодія, благовірного князя Гліба Володимирського
    • 4 липня - мученика Юліана Тарсійського
    • 5 липня - священномученика Євсевія
    • 6 липня - Володимирської ікони Божої Матері, Собор Володимирських святих
    • 7 липня - Різдво Іоанна Хрестителя (Предтечі)
    • 8 липня - благовірних князя Петра і княгині Февронії
    • 9 липня - Тихвінської ікони Божої Матері
    • 10 липня - праведної Іоанни мироносиці, преподобного Самсона
    • 11 липня - преподобних Сергія і Германа, ікони Божої Матері Троєручиця
    • 12 липня - святих апостолів Петра і Павла
    • 13 липня - Собор славних і всехвальних 12 апостолів
    • 14 липня - безсрібників Косми і Даміана
    • 15 липня - покладення чесної ризи Пресвятої Богородиці у Влахерні
    • 16 липня - преподобних Анатоліїв Печерських, перенесення мощей святителя Філіпа
    • 18 липня - преподобного Афанасія Афонського, набуття мощей преподобного Сергія Радонезького
    • 19 липня - Собор Радонезьких святих
    • 20 липня - преподобного Фоми
    Православний календар на липень 2021. Фото: Православна церква України
    Православний календар на липень 2021. Фото: Православна церква України

    • 21 липня - явлення Казанської ікони Пресвятої Богородиці, великомученика Прокопія
    • 22 липня - священномученика Панкратія
    • 23 липня - преподобного Антонія Києво-Печерського
    • 24 липня - рівноапостольної княгині Ольги
    • 25 липня - мучеників Прокла та Іларія, ікони Божої Матері "Троєручиця"
    • 26 липня - Собор Архангела Гавриїла
    • 27 липня - апостола від 70-ти Акіли, преподобного Стефана Махрищського
    • 28 липня - День хрещення Київської Русі-України, рівноапостольного великого князя Володимира
    Святий Рівноапостольний Князь Володимир
    Святий Рівноапостольний Князь Володимир
    • 29 липня - блаженної сповідниці Матрони
    • 30 липня - великомучениці Марини (Маргарити)
    • 31 липня - преподобних Памви Печерського і Памви Нітрійського, преподобного Іоанна Багатостраждального
    Читайте також: Ростислав Павленко – про візит Порошенка до Патріарха Варфоломія, судові позови УПЦ (МП) та «церковні вподобання» Офісу президента
    Теги: церква свята Українська православна церква релігія хрещення православна церква літо
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Церковні свята у липні 2021 року: календар на кожен день