В Україні з’явилося нове свято: що відзначатимуть 6 вересня (документ)

Свято запроваджують, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП у забезпеченні функціонування сервісної держави

В Україні з’явиться нове свято. Кабмін погодив запровадження Дня адміністратора центру надання адміністративних послуг. Його будуть відзначати щороку 6 вересня.

Згідно з документом, свято запроваджують, щоб відзначити важливу роль адміністраторів ЦНАП у забезпеченні функціонування сервісної держави.

Нагадаємо, 25 травня в Україні Україні вперше відзначили нове свято – День Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації. Запропонована дата обґрунтована тим, що цього дня у 2006 році постановою Кабміну від 25 травня 2006 року №734 «передбачено утворення Адміністрації Держспецзв’язку як центрального органу виконавчої влади».

Президент Володимир Зеленський установив в Україні професійне свято – День працівника системи фінансового моніторингу, яке відзначатиметься 28 листопада.

Цьогоріч у червні українців чекають додаткові вихідні, а також низка важливих і цікавих свят. Зокрема, Трійця, День Конституції, День захисту дітей і День молоді.

Всього в червні буде 30 календарних днів, з них 20 – робочих і 10 – вихідних, причому по три вихідних поспіль буде в останні два тижні місяця. Це пов'язано зі святкуванням Трійці 20 червня і Днем Конституції 28-го числа.