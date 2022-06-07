7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

У цей день світ відзначає Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат

Сьогодні, у вівторок, 7 червня триває 104 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Також цього дня відзначається:

Всесвітній день безпеки харчових продуктів

Європейський Союз визначив безпечність харчових продуктів одним з головних пріоритетів своєї політики. Небезпечні продукти харчування, що містять хвороботворні бактерії, віруси, паразити або шкідливі хімічні речовини, є причиною більш 200 різноманітних хвороб – від діареї і до онкологічних захворювань.

За оцінкою ВООЗ, 600 млн людей, майже кожна десята людина в світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 тис. людей щорічно помирають з причини вживання небезпечних харчових продуктів.

Всесвітній тиждень серцевого ритму

Дата на 2022 рік. Проходить з вівторка першого повного тижня червня. Мета – поліпшення діагностики, лікування і якості життя тих, хто страждає на аритмію.

День сонцезахисних окулярів

Яке сьогодні церковне свято

Православна церква 7 червня вшановує пам'ять і згадує третє знайдення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Саме Іоан був найближчим до Ісуса Христа серед його учнів. За життя Іоан проповідував християнську віру.

У народі говорили, що з Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби. Тому, зазвичай, вірники зверталися до Іоана Предтечі з проханням захистити поля від медвяної роси.

Що сьогодні не можна робити

Перед далекою дорогою або перед походом у ліс чи в гори, не можна нічого зашивати.

Залишений на ніч немитий посуд – до сварки у сім'ї.

Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат.

Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро.

Сновидіння, що приснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.

Прикмети

На горобині багато квітів – буде врожай хліба.

Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.

Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.

Багато роси – до хорошого урожаю.

Велика роса – до врожаю конопель та льону.

На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.

Дитина, зачата під цей день, виросте ледачою і неповороткою.

Іменини

Іменини у Ферапонта, Івана, Вікторії, Роберта і Олени.