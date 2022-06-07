7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат
Сьогодні, у вівторок, 7 червня триває 104 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.
Також цього дня відзначається:
-
Всесвітній день безпеки харчових продуктів
Європейський Союз визначив безпечність харчових продуктів одним з головних пріоритетів своєї політики. Небезпечні продукти харчування, що містять хвороботворні бактерії, віруси, паразити або шкідливі хімічні речовини, є причиною більш 200 різноманітних хвороб – від діареї і до онкологічних захворювань.
За оцінкою ВООЗ, 600 млн людей, майже кожна десята людина в світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 тис. людей щорічно помирають з причини вживання небезпечних харчових продуктів.
-
Всесвітній тиждень серцевого ритму
Дата на 2022 рік. Проходить з вівторка першого повного тижня червня. Мета – поліпшення діагностики, лікування і якості життя тих, хто страждає на аритмію.
-
День сонцезахисних окулярів
Яке сьогодні церковне свято
Православна церква 7 червня вшановує пам'ять і згадує третє знайдення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.
Саме Іоан був найближчим до Ісуса Христа серед його учнів. За життя Іоан проповідував християнську віру.
У народі говорили, що з Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби. Тому, зазвичай, вірники зверталися до Іоана Предтечі з проханням захистити поля від медвяної роси.
Що сьогодні не можна робити
- Перед далекою дорогою або перед походом у ліс чи в гори, не можна нічого зашивати.
- Залишений на ніч немитий посуд – до сварки у сім'ї.
- Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат.
- Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро.
- Сновидіння, що приснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.
Прикмети
- На горобині багато квітів – буде врожай хліба.
- Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.
- Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.
- Багато роси – до хорошого урожаю.
- Велика роса – до врожаю конопель та льону.
- На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.
- Дитина, зачата під цей день, виросте ледачою і неповороткою.
Іменини
Іменини у Ферапонта, Івана, Вікторії, Роберта і Олени.