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    Суспільство

    7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

    У цей день світ відзначає Всесвітній день безпеки харчових продуктів - 7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони
    У цей день світ відзначає Всесвітній день безпеки харчових продуктів
    фото з відкритих джерел

    Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат

    Сьогодні, у вівторок, 7 червня триває 104 доба повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

    Також цього дня відзначається:

    • Всесвітній день безпеки харчових продуктів

    Європейський Союз визначив безпечність харчових продуктів одним з головних пріоритетів своєї політики. Небезпечні продукти харчування, що містять хвороботворні бактерії, віруси, паразити або шкідливі хімічні речовини, є причиною більш 200 різноманітних хвороб – від діареї і до онкологічних захворювань.

    За оцінкою ВООЗ, 600 млн людей, майже кожна десята людина в світі, стали жертвами вживання неякісних харчових продуктів. 420 тис. людей щорічно помирають з причини вживання небезпечних харчових продуктів.

    • Всесвітній тиждень серцевого ритму

    Дата на 2022 рік. Проходить з вівторка першого повного тижня червня. Мета – поліпшення діагностики, лікування і якості життя тих, хто страждає на аритмію.

    • День сонцезахисних окулярів

    Яке сьогодні церковне свято

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    Православна церква 7 червня вшановує пам'ять і згадує третє знайдення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

    Саме Іоан був найближчим до Ісуса Христа серед його учнів. За життя Іоан проповідував християнську віру.

    У народі говорили, що з Іванового дня пішли шкідливі (медяні) роси, які приносять рослинам хвороби. Тому, зазвичай, вірники зверталися до Іоана Предтечі з проханням захистити поля від медвяної роси.

    Що сьогодні не можна робити

    • Перед далекою дорогою або перед походом у ліс чи в гори, не можна нічого зашивати.
    • Залишений на ніч немитий посуд – до сварки у сім'ї.
    • Не варто робити ніяких грошових розрахунків ввечері – до фінансових втрат.
    • Сон з 6 на 7 червня віщий, але виповниться не скоро.
    • Сновидіння, що приснилося вдень 7 червня, здійсниться через шість місяців. Не варто про нього комусь розповідати.

    Прикмети

    • На горобині багато квітів – буде врожай хліба.
    • Якщо листя на деревах зблякли, то завелася медяна роса.
    • Пізній колір горобини обіцяє довгу осінь.
    • Багато роси – до хорошого урожаю.
    • Велика роса – до врожаю конопель та льону.
    • На Івана не можна робити операції на печінці, полоти моркву і цибулю.
    • Дитина, зачата під цей день, виросте ледачою і неповороткою.

    Іменини

    Іменини у Ферапонта, Івана, Вікторії, Роберта і Олени.

    Теги: росія окупанти церква війна продукти православна церква Україна хвороби ліс харчування окупація ВООЗ #stoprussia
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    7 червня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони