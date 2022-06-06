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    У світі

    Організований туризм: для росіян відкрито лише шість країн (список)

    Найпопулярнішим напрямком для туризму серед росіян залишається Туреччина - Організований туризм: для росіян відкрито лише шість країн (список)
    Найпопулярнішим напрямком для туризму серед росіян залишається Туреччина
    фото з відкритих джерел

    Кількість країн, відкритих для російських туристів, невблаганно скорочується

    Наразі близько 120 країн готові приймати російських туристів, але реально росіяни можуть організовано дістатися лише до шести-семи країн. Про це заявив директор російської асоціації туроператорів з виїзного туризму «Турдопомога» Олександр Осауленко.

    За словами Осауленка, турпотік до Туреччини зараз становить 70-80% від обсягу минулого року, і можна сподіватися, що у другій половині літа він зросте до рівня 2021 року.

    «Почав відновлюватися Єгипет, другий наш масовий напрямок, але є розуміння того, що сьогодні йде зміщення поглядів російських туристів на найближчі країни СНД. Традиційно була Білорусь, сьогодні до неї додаються Вірменія, Киргизстан, куди з другої половини червня підуть чартерні рейси, які почали робити великі туроператори. Абхазія цього року планує побити свої рекорди та прийняти понад 1,5 млн російських туристів у себе», – додав він.

    Очільник «Турдопомоги» висловив сподівання, що ситуація із логістикою зміниться.

    Нагадаємо, раніше Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн. Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав.

    Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію Туреччини щодо Росії. За словами Зеленського, Туреччина послуговується подвійними стандартами. Президент Реджеп Ердоган заявляє про підтримку України, але разом з тим не поспішає вводити санкції проти Росії.

    Раніше посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере повідомив, що туристичний сектор у Туреччині уже думає над проблемою взаємин українців та росіян під час майбутнього курортного сезону. Міркують і над потенційними заходами, як запобігти сутичкам між ними.

    Читайте також: Посол Туреччини: Турбізнес уже думає, як запобігти зіткненням між українцями та росіянами
    Теги: Туреччина росія війна туризм #stoprussia
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    Організований туризм: для росіян відкрито лише шість країн (список)