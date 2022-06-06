Організований туризм: для росіян відкрито лише шість країн (список)

Кількість країн, відкритих для російських туристів, невблаганно скорочується

Наразі близько 120 країн готові приймати російських туристів, але реально росіяни можуть організовано дістатися лише до шести-семи країн. Про це заявив директор російської асоціації туроператорів з виїзного туризму «Турдопомога» Олександр Осауленко.

За словами Осауленка, турпотік до Туреччини зараз становить 70-80% від обсягу минулого року, і можна сподіватися, що у другій половині літа він зросте до рівня 2021 року.

«Почав відновлюватися Єгипет, другий наш масовий напрямок, але є розуміння того, що сьогодні йде зміщення поглядів російських туристів на найближчі країни СНД. Традиційно була Білорусь, сьогодні до неї додаються Вірменія, Киргизстан, куди з другої половини червня підуть чартерні рейси, які почали робити великі туроператори. Абхазія цього року планує побити свої рекорди та прийняти понад 1,5 млн російських туристів у себе», – додав він.

Очільник «Турдопомоги» висловив сподівання, що ситуація із логістикою зміниться.

Нагадаємо, раніше Росію виключили зі складу Всесвітньої туристичної організації ООН. Відповідне рішення підтримали 40 країн. Проти того, щоб країну-окупанта виключили з організації, виступили 11 держав.

Президент України Володимир Зеленський розкритикував позицію Туреччини щодо Росії. За словами Зеленського, Туреччина послуговується подвійними стандартами. Президент Реджеп Ердоган заявляє про підтримку України, але разом з тим не поспішає вводити санкції проти Росії.

Раніше посол Туреччини в Україні Ягмур Ахмет Гюльдере повідомив, що туристичний сектор у Туреччині уже думає над проблемою взаємин українців та росіян під час майбутнього курортного сезону. Міркують і над потенційними заходами, як запобігти сутичкам між ними.