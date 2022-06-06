Замість гуманітарки – продаж в Інтернеті. СБУ затримала учасника схеми «на гарячому»

СБУ заблокувала механізм незаконного продажу бронежилетів більше як на 5 млн грн

Спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет сайт

У Львівській області виявили та заблокували механізм незаконного продажу бронежилетів, завезених як гумдопомога, більше як на 5 млн грн. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки України.

«За оперативними даними відомо, що протиправну схему організували кілька осіб. Вони вводили в оману посадовців ЗСУ аби отримати дозвільні документи для безперешкодного перевезення амуніції через кордон», – йдеться в повідомленні.

Як повідомляється, згодом, отримавши гарантійні листи від військової частини, зловмисники завезли бронежилетів на більше як 5 млн грн. Далі, військове спорядження, яке призначалось для ЗСУ, організатори схеми продавали через інтернет сайт.

При цьому українські захисники отримали лише кілька одиниць амуніції.

«Правоохоронці затримали одного з учасників схеми «на гарячому», під час збуту чергової партії військового спорядження на понад 500 тис грн. Під час санкціонованих слідчих дій було виявлено документацію, яка повністю підтверджує вказану протиправну діяльність», – додали у відомстві.

Наразі одному з фігурантів схеми повідомлено про підозру у вчиненні злочину за ч.3 ст. 201-2 (незаконне використання з метою отримання прибутку гуманітарної допомоги, благодійних пожертв або безоплатної допомоги) КК України та обрано запобіжний захід.

Триває слідство для встановлення та притягнення до відповідальності усіх осіб, причетних до протиправної схеми.

Також СБУ готує документи для передачі на потреби армії усієї вилученої партії захисної амуніції.

Раніше повідомлялося, що група молодиків з Дніпропетровщини продавали військову амуніцію. А щоб не сплачувати мито, то завозили товар під виглядом гуманітарної допомоги. Одному з учасників схеми повідомлено про підозру. Вирішується питання про передачу арештованого майна на потреби ЗСУ.