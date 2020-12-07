7 грудня: яке сьогодні свято, прикмети і заборони

Вважається, що Свята Катерина допомагає дівчатам знайти свого судженого

У понеділок, 7 грудня, відзначається Міжнародний день цивільної авіації та День місцевого самоврядування в Україні. У православній церкві відзначається день пам'яті святої великомучениці Катерини.

Міжнародний день цивільної авіації

Святкування Міжнародного дня цивільної авіації відбувається в першій декаді грудня. Свято присвячено до дня прийняття Конвенції про міжнародну цивільну авіацію в 1944 році.

Генеральна Асамблея ООН 6 грудня 1996 року проголосила 7 грудня Міжнародним днем цивільної авіації і настійно закликала уряди, а також відповідні національні, регіональні, міжнародні та міжурядові організації зробити відповідні кроки для його святкування.

Асамблея Міжнародної організації цивільної авіації (ІКАО) – спеціалізованої установи Організації Об’єднаних Націй – оголосила цей день в 1992 році з метою привернення уваги до успіхів міжнародної цивільної авіації та їх розширення.

Цей день став відзначатися з 7 грудня 1994 року у зв’язку з п’ятдесятою річницею підписання Конвенції про міжнародну цивільну авіацію, відповідно до якої і була створена ІКАО.

День місцевого самоврядування в Україні

В Україні 7 грудня відзначається День місцевого самоврядування – це професійне свято всіх, хто працює в сільських, селищних, міських, районних та обласних радах, хто представляє багатотисячний загін народних обранців.

День великомучениці Катерини

Цей день називають Святом жіночої долі або ж Днем великомучениці Катерини. Водночас, це давнє слов’янське свято долі, тому й заведено в жінок ворожити. А, потім, до нього приєдналося і християнське трактування: день пам’яті великомучениці. Катерина – це ім’я, що означає «чиста душею».

За легендами, свята великомучениця Катерина жила в Олександрії. У часи коли за християнські вірування людей переслідували та карали – вона була непохитною у своїх переконаннях. Ба більше, пропагувала християнство та коли вкотре привела до віри нових людей (воїнів), її вирішили стратити. Жінка гідно прийняла покарання, не відреклася від віри, за що й була названа великомученицею.

Традиції та звичаї дня

Вважається, що Свята Катерина допомагає дівчатам знайти свого судженого. Тому цей день також називають «святом дівочої долі». Дівчатам, які шукають любові, традиційно радять сходити 7 грудня до церкви і помолитися перед іконою Святої Катерини. У цей день перед образами святої Катерини ставлять свічки, а під вечір ворожать на свою долю. Також цього дня дівчата зрізали гілки вишні і ставили у воду біля ікон. Вважалося, що якщо до Старого нового року (свята Святої Маланки) вишні зацвітали, то скоро дівчина вийде заміж.

Хоча 7 грудня припадає на різдвяний піст, але все одно влаштовували вечорниці й гадання. Цього дня дівочю долю іноді вирішували, навіть, чоботи. Переставляючи їх по черзі, міряли будинок від столу до порогу. Чий чобіт вийде за поріг, та дівчина першою вийде заміж наступного року.

Ще один спосіб ворожіння – після вечері вийти на вулицю і якомога ближче підійти до вікон найближчого житла, аби почути про що розмовляють господарі. За характером розмови можна визначити свою долю.

Дізнатися про дівочу долю допомагали символічні предмети: хустинка, стрічка, каблучка, хрест. Одна із дівчат це розкладала на столі і накривала тарілками так, щоб не бачили інші. Потім кожна по черзі підходила і піднімала одну із тарілок. Якщо під нею виявиться стрічка, буде ще рік у дівках, якщо каблучка, то вийде заміж, якщо знайде хустинку – буде покриткою, коли ж випаде хрест, то помре. А щоб вгадати достаток майбутнього чоловіка, насипали в миску крупу і в неї кидали золоті, срібні та залізні персні. Який витягнеш – таку долю й вибереш.

Народні прикмети

Якщо погода ясна 7 грудня, то зима холодна буде.

Якщо ж тепло за вікном, то морози вдарять в другій половині грудня.

Відлига або туман віщують сильне похолодання, яке настане після Варвариного дня (17 грудня).

Якщо до цього дня ще не випав сніг, то наступний рік буде неврожайним.

Місяць в колі знаходиться – буде заледеніння.

Якщо зірки на небі маленькі, то очікується снігопад.

Що заборонено

У період свята все ще продовжується піст перед Різдвом. Тож усі заборони посту поширюються й на День Катерини. Не можна веселитися, голосно співати, танцювати. Заборонено виконувати хатні роботи, шити чи ремонтувати. Їсти можна тільки пісні страви: просту кашу чи борщ, щоби все було якомога скромніше.

Ворожіння пішли від давнього свята жіночої долі, а от церква їх засуджує. Дотримуватися цієї заборони чи ні – особистий вибір кожної людини та її віри.

Іменини

7 грудня День ангела відзначають: Катерина, Олександр, Григорій, Євгеній, Марк, Порфирій, Семен