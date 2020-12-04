Ковзанка, гірка та казкова резиденція святого Миколая: у Києві ще одна новорічна локація (фото)

«Містечко зимових розваг» відкриється біля Палацу «Україна»

У грудні на території Палацу «Україна» в Печерському районі Києва розгорнеться «Містечко зимових розваг». Всі охочі зможуть поринути у святкову атмосферу.

Про це повідомляє Печерська райдержадміністрація.

Наразі відбувається монтаж конструкцій для встановлення найвищої гірки в столиці, просторої ковзанки, «take away» фуд-зони та яскравої ялинки. Також на території містечка буде функціонувати різдвяний ярмарок, де можна буде придбати святкові сувеніри та смаколики.

Родзинкою містечка розваг стане дивовижна Резиденція святого Миколая із казковим дизайном, яка подарує фантастичну можливість особистої зустрічі малюків із чарівником у святкові дні.

«Проєкт «Містечко зимових розваг» – це 2,5 місяці свята у серці Києва та 5 безпечних зон для відпочинку», – зазначили у Печерській РДА.

Там запевнили, що усі карантинні заходи на території містечка розваг будуть організовані повною мірою. Зокрема, задля безпечного перебування на локації необхідно буде дотримуватися дистанції та знаходитися у захисних масках.

Робота «Містечка зимових розваг» триватиме до кінця лютого.

Біля Арки Дружби народів на Печерську урочисте засвічення ялинки відбудеться 19 грудня.

Нагадаємо, на площі біля Офісу президента України на час новорічних свят працюватиме святковий майданчик для дітей і дорослих «Миколай приймає друзів».

З 1 по 25 грудня у Великій лаврській дзвіниці Національного Києво-Печерського історико-культурного заповідника відкривається резиденція святого Миколая.

5 грудня на столичних Осокорках парк розваг Osocor Residence відкриє зимове містечко за мотивами книжок і фільмів про Гаррі Поттера.

На території зимового містечка Roshen Winter Village розпочала роботу ковзанка, а фабрика «Рошен» увімкнула святкову ілюмінацію, яка стала справжнім символом новорічних свят.