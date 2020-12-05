Яке свято 5 грудня: традиції та заборони
Щоби не віддати свого щастя, 5 грудня нічого не позичають і не віддають просто так
Сьогодні, 5 грудня, в Україні відзначають Міжнародний день волонтерів, День працівників статистики та День ґрунтознавця.
Віряни в цей день вшановують пам'ять святого Прокопія Читця.
Яке релігійне свято
За церковним календарем сьогодні вшановують пам'ять святого Прокопія Читця, який в IV столітті прийняв мученицьку смерть і постраждав за віру. У переказі йдеться про те, що Прокопій народився і жив на території Єрусалиму, служачи читцем в Кесарійській церкві.
Прославився Прокопій тим, що за своє праведне життя отримав дар чудотворення і почав зцілювати хворих. Намісник Палестини, в свою чергу, проводив активну боротьбу з послідовниками християнської віри.
Тому Прокопія заарештували і стали змушувати відректися від Христа. Проповідник відмовився зробити це, за що був страчений.
Традиції
У давнину цього дня на снігових дорогах ставили віхи (жердини, обмотані соломою, клоччям і ганчір'ям), які слугували дорожніми покажчиками. Зазвичай вони залишалися до весни, доки не розтане сніг.
Дороги прокладати було прийнято всім селом, а після виконаної роботи влаштовували невеличке свято зі смачною їжею і забавами.
Якщо сніг вкрив землю, то жінки на Прокопа ходили до лісу на пошуки лікарської рослини - ефіліі. Вона росте виключно під снігом, і вважалося, що допомагає вилікуватися від багатьох хвороб.
Чого не можна робити
- Не можна в цей день лаятися, краще вам стримати свої емоції і бути розсудливими.
- Щоби не віддати свого щастя, 5 грудня нічого не позичають і не віддають просто так.
- Постарайтеся не вирушати у далеку дорогу і залишитися вдома.
- Цього дня можна отримати корисну пораду. Тому, щоб її не пропустити, варто бути уважнішими до співрозмовника.
Народні прикмети
- Прийшов Прокіп – розрив замет, по снігу ступає – дорогу копає.
- Якщо в Прокоп’єв день тепло, то зима буде довгою і сніжною.
- Якщо в ополонці вода піднялася вище льоду, то скоро настане відлига.
- Вовки близько підійшли до будинків, значить всю зиму будуть міцні морози, а весна прийде пізно.
- Якщо ворони і галки літають над деревами великими зграями – бути швидкому снігу, а якщо сідають на землю, то відлиги.
Іменини
5 грудня День ангела відзначають: Архип, Олексій, Опанас, Валерія, Василь, Володимир, Герасим, Іван, Ілля, Максим, Михайло, Петро, Павло, Тадей, Федір