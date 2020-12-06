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    Суспільство

    Епіфаній звернувся до українських військових у День Збройних сил України

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    <p>&laquo;Наші молитви щодня лунають у храмах Православної Церкви України за кожного з вас і за тих, хто вже відійшов у вічність&raquo; - Епіфаній</p> - Епіфаній звернувся до українських військових у День Збройних сил України

    «Наші молитви щодня лунають у храмах Православної Церкви України за кожного з вас і за тих, хто вже відійшов у вічність» - Епіфаній

    «Ми безмірно вдячні Вам, дорогі військовослужбовці!», – митрополит Епіфаній

    Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українських військових у День Збройних сил України, 6 грудня 2020 року.

    Його слова оприлюднені на офіційній сторінці предстоятеля.

    «Військовослужбовець – це високе покликання. Покликання захищати співвітчизників, свою Батьківщину, рідний дім та близьких, обороняти їх від ворожих зазіхань і бути готовим пожертвувати власним життям заради інших. Важко переоцінити подвиг, на який йдуть сотні тисяч хоробрих українських синів і дочок, аби ми з вами, попри агресію Росії, сьогодні під мирним небом жили, навчалися, працювали у власній незалежній країні, молилися рідною мовою у рідній Церкві.

    Всі ми безмірно вдячні Вам за це, дорогі військовослужбовці!

    Знайте: наші молитви щодня лунають у храмах Православної Церкви України за кожного з вас і за тих, хто вже відійшов у вічність. Наші капелани й волонтери-священники у міру своїх сил допомагають укріпити й зміцнити ваш духовний фронт. Церква підтримує ваших рідних і близьких, поки ви далеко від них. Ми повсякчас звертаємося до Господа, щоби Він оберігав кожного із вас, дарував вам силу й терпеливість, добре здоров’я та Своє благословення. І ми віримо, що з Божою допомогою ця війна закінчиться перемогою, Україна здобуде справедливий мир, якого всі ми з вами так прагнемо. Слава Україні! Героям слава!».

    Нагадаємо, сьогодні Україна відзначає День Збройних сил.

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    Теги: церква ЗСУ війна Україна Епіфаній
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