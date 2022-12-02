Соратник Зеленського запропонував незвичне використання радянських пам'ятників

Зло, яке окупанти сотнями років відправляли на нашу землю вбивати нас, обернеться проти них самих

Кольорові метали та сплави, які є у складі монументів, стануть корисними для ЗСУ

Всі пам'ятники радянським діячам-катам українців потрібно демонтувати, переплавити на зброю та боєприпаси та відправити назад ординцям з усією нашою гарячою гостинністю. Про це на своїй сторінці у Facebook написав народний депутат від «Слуги народу» Єгор Чернєв.

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«На вулицях наших міст ще досі залишаються сотні пам’ятників катам та вбивцям радянських часів та часів російської імперії. Разом з тим, незважаючи на війну, ми продовжуємо виробництво боєприпасів та ремонт нашої військової техніки. А дещо навіть починаємо виробляти з нуля (наприклад, 152-мм снаряди). Знаєте, що об’єднує ці два факти? Бронза», – написав народний депутат.

Він наголосив, що виробництво та ремонт військової техніки потребують величезної кількості кольорових металів та сплавів, які через енергетичну кризу і майже зупинку металургійної галузі сьогодні забезпечити важко.

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«Настав час, тому ж щорсу, вбивці киян, який стоїть на бульварі Шевченка та спотворює нашу столицю, стати корисним для наших ЗСУ. Вважаю, що всі такі пам'ятники потрібно демонтувати, переплавити на зброю та боєприпаси та відправити назад ординцям з усією нашою гарячою гостинністю. До того ж це буде ще й дуже символічно. Зло, яке окупанти сотнями років відправляли на нашу землю вбивати нас, обернеться проти них самих. Бумеранг повертається», – підкреслив Чернєв.

Нагадаємо, раніше Мінкульт повідомив, що у Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу.

Тим часом Одеська міськрада остаточно вирішила долю пам’ятника Катерині ІІ.

Крім того, на Хмельниччині демонтовано пам'ятник письменнику Миколі Островському.