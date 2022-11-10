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У Києві буде демонтовано пам'ятники Щорсу та Ватутіну

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
У Києві буде демонтовано пам'ятники Щорсу та Ватутіну
У Києві знесуть пам'ятники радянським ватажкам
фото: 44.ua

Ткаченко: «Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України» 

В Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Сьогодні на засіданні Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняли важливі рішення. Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України. Детальніше згодом, в офіційному рішенні Ради», – написав Ткаченко.

Пам'ятник Щорсу був відкритий на бульварі Тараса Шевченка 30 квітня 1954 року
Пам'ятник Щорсу був відкритий на бульварі Тараса Шевченка 30 квітня 1954 року

Також за словами голови Центру досліджень політичних цінностей Олександра Донія, пам'ятники Ватутіна і Щорса демонтують.

«Щойно завершилося засідання експертної «комісії з дерусифікації» при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну», – відзначив Доній.

Нагадаємо, в Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». На місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади. 

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Теги: Київ пам'ятник декомунізація

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