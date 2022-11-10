У Києві буде демонтовано пам'ятники Щорсу та Ватутіну

Ткаченко: «Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України»

В Києві демонтують пам'ятники радянському воєначальнику Миколі Ватутіну й одному з військових ватажків більшовиків під час радянсько-української війни Миколі Щорсу. Про це повідомив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко.

«Сьогодні на засіданні Експертної ради Міністерства культури та інформаційної політики України з подолання наслідків русифікації та тоталітаризму прийняли важливі рішення. Спойлер: Ватутіну і Щорсу не місце в публічному просторі України. Детальніше згодом, в офіційному рішенні Ради», – написав Ткаченко.

Пам'ятник Щорсу був відкритий на бульварі Тараса Шевченка 30 квітня 1954 року

Також за словами голови Центру досліджень політичних цінностей Олександра Донія, пам'ятники Ватутіна і Щорса демонтують.

«Щойно завершилося засідання експертної «комісії з дерусифікації» при Міністерстві культури та інформаційної політики. І сьогодні ми прийняли рішення – вважати за необхідне демонтувати ці споруди-пам'ятники Щорсу і Ватутіну», – відзначив Доній.

Нагадаємо, в Ужгороді біля українсько-словацького кордону місцева влада демонтувала «Пам'ятник радянським воїнам Україна – визволителям». На місці радянського пам'ятника може з'явитися пам'ятник закарпатським штурмовикам 128-ї бригади.