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На Хмельниччині демонтовано пам'ятник письменнику Миколі Островському (відео)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
На Хмельниччині демонтовано пам'ятник письменнику Миколі Островському (відео)
фото: Сергій Гамалій/Телеграм

Островський та його родина довгий час жили в Шепетівці

На Хмельниччині у Шепетівці місцева влада готується знести пам'ятник радянському письменнику Миколі Островському - автору роману «Як гартувалася сталь». Про це повідомив губернатор регіону Сергій Гамалій.

«У націй, які забувають про своє минуле, немає майбутнього. Тому нашу історію пам'ятаємо, робимо висновки, але символів комуністичного минулого позбавляємося. Сьогодні пам'ятник Миколі Островському в Шепетівці готуємо в дорогу на «вічне» збереження», – написав Гамалій.

Островський та його родина довгий час жили в Шепетівці, там розташований його будинок-музей, поряд з яким і було встановлено монумент.

До речі, народився письменник у сусідній Рівненській області (тоді – Волинській губернії).

Тим часом, на Харківщині через обстріли окупантів було зруйновано пам'ятник радянським солдатам. 

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Теги: будинок влада монумент музей письменник Хмельниччина памятник декомунізація

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