9 листопада – яке сьогодні свято та що потрібно робити

В цей день було прийнято давати обіцянки і завершувати справи

В Україні сьогодні відзначають День української писемності та мови, Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва,

9 листопада в різних країнах світу відзначається День антиядерних акцій. Православні відзначають день пам’яті Нестора Літописця, монаха Києво-Печерського монастиря.

День української писемності та мови

Свято, яке щороку відзначається в Україні 9 листопада. За православним календарем — це день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця — послідовника творців слов’янської писемності Кирила і Мефодія.

Свято встановлено 9 листопада 1997 року, коли Президент України Леонід Кучма на підтримку ініціативи громадських організацій та з урахуванням важливої ролі української мови в консолідації українського суспільства видав Указ № 1241/97 «Про День української писемності та мови». В Указі зазначено: «Установити в Україні День української писемності та мови, який відзначати щорічно 9 листопада в день вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця».

День вшанування пам’яті Преподобного Нестора-Літописця

Преподобний київський літописець та письменник-агіограф. Автор Житій святих князів Бориса і Гліба та Феодосія Печерського. Вважається упорядником (за іншою версією автором) Повісті врем’яних літ.

Всеукраїнський день працівників культури та аматорів народного мистецтва

Раніше Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва відзначався в Україні 23 березня. З 2013 року, згідно Указу Президента України цей день став відзначатися 9 листопада.

День антиядерних акцій

9 листопада в різних країнах світу відзначається День антиядерних акцій. В цей день прийнято проводити пікети, демонстрації та акції протесту проти розвитку ядерної енергетики і за підвищення її безпеки.

Традиції та звичаї

10 листопада відзначаються іменини у Параски. Напередодні цього дня було прийнято давати обіцянки і завершувати справи. Вірили, що якщо до ночі 9 листопада закінчити обіцяну роботу, то свята Параскевія виконає будь-яке бажання.

У давнину в цей день жінки ткали «буденну пелену». Робили це з 9 на 10 листопада в глибокому мовчанні.

В ім’я виконання заповітних бажань або для одужання близької людини виконували нелегку роботу.

За народним повір’ям, якщо в домі хтось хворіє або людина має якесь бажання, то потрібно прийняти обітницю, взяти на себе справу і зосереджено в повному мовчанні її виконати.

Вважалося, що творчим особистостям (акторам, співакам) не можна 9 листопада приймати в дарунок квіти. В іншому випадку слава скоро згасне.

Як правильно дати обітницю і відвести біду від дому?

З давніх часів Нестеров день вважається дуже важливим. Наші предки свято вірили, що якщо в будинок прийшли проблеми або біди, треба дати обітницю 9 листопада і в повному мовчанні до наступного дня її виконати. Вранці 10 листопада, в свято Параскеви, потрібно піти до храму, поставити свічку і помолитися цій святій. Вона обов’язково допоможе, щастя в дім поверне і всі диявольські підступи розвіє. У житті знову настане біла смуга.

Але якщо не виконати цю обіцянку, то можна накликати в дім біди. Тому з клятвами треба бути вкрай обережними, якщо не впевнені, що впораєтеся, краще не обіцяйте.

Обітниці давали різні: пожертвувати гроші на потреби храму; поставити в церкві певну кількість свічок; встановити хрест або придбати для храму ікони; кинути пити або курити; піти в монастир.

Жінки у Нестеров день найчастіше давали обітницю «виткати повсякденну пелену». Вони присягалися, що зроблять це для захисту будинку від всіляких бід або для одужання хворих близьких. Робота була нелегка, ткали в ніч з 9 на 10 листопада у повному мовчанні. Іноді запрошували на допомогу інших родичок. Вранці готове полотно несли в церкву для освячення.

Зараз вже полотна навряд чи хтось буде ткати, але ось пообіцяти закінчити вишивання або в’язання цілком під силу сучасним жінкам. Обітницю дають за встановленою століттями традицією:

9 листопада рано вранці запаліть церковну свічку.

Перехрестіться три рази і прочитайте замовні слова: «Матінка Параскева, сердечниця і заступниця, прошу тебе про мале. Мені рабу Божому (ім’я) поверни те, що потрібно, про що прошу і думаю. Я в боргу не залишуся. Амінь!»

Коли свічка повністю догорить, візьміть чистий аркуш паперу і напишіть на ньому свою обіцянку (наприклад, вишити образ пресвятої Богородиці, намалювати чийсь портрет або зв’язати літнім батькам теплі шкарпетки).

Після цього ні з ким не спілкуйтеся, не відволікайтеся і працюйте, подумки повторюючи слова змови.

І найголовніше, встигніть виконати свою обіцянку.

Народні прикмети

Якщо протягом декількох днів сильний вітер дме в одному напрямку, то будуть опади.

Якщо на деревах іній, то скоро буде мороз.

Вранці туман – до відлиги.

Якщо сніг випав на сиру землю, чекайте ранньої весни і багато пролісків.

Якщо гусак на воду виходить і довго плаває, то похолодає нескоро.

Іменини

9 листопада День ангела відзначають: Нестор, Андрій, Капітоліна, Еротіїда, Марк Олабин, Агрипін, Олександр, Бенігнус, Єлизавета, Женєв’єва