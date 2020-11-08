Медик у комерційній клініці вдарив відомого політика за вимогу говорити українською

«У спину я почув образи, а потім удар ногою», – Володимир Бондаренко

Екснардеп та ексголова столичної міської адміністрації Володимир Бондаренко звернувся до поліції після візиту до комерційної медичної клініки «Добробут». Причиною звернення стала поведінка працівників медустанови, які на вимогу Бондаренка говорити українською, вигнали його з кабінету, образили та застосували силу.

«Я попросив дотримуватися вимог Конституції України в лікувальній установі і отримав відповідь про те, що вони будуть говорити так, як захочуть. Я не захотів терпіти це, піднявся з місця і пішов до дверей. В спину я почув образи, викрики, а потім удар ногою та образу, щоб я ішов геть. Вслід в коридор була викинута моя одежа», – написав Бондаренко.

«В медичних установах повинні працювати лікарі, які допомагають людям, а не просто заробляють великі гроші та ще ц б’ють пацієнтів», – зауважив екснардеп.

Володимир Дмитрович Бондаренко український політик. Депутат Київської міської ради VII скликання (з 5 червня 2014 року), голова КМДА у 2014 році, народний депутат України II, III, IV, VI та VII скликань. Кандидат наук з державного управління.