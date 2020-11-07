Нацбанк бере електронні гроші під контроль: як відреагує ринок

Електронні гроші принаймні частково втратять свого користувача, тому що їхньою основною перевагою завжди була анонімність і відсутність ідентифікації – експерт

Необхідність проходити ідентифікацію ставить під сумнів суть електронних грошей – анонімність

Нацбанк видав постанову, яка серйозно змінює правила розрахунку саме електронними грошима. Це, на думку експертів, може серйозно вплинути на весь ринок електронних грошей в Україні.

«Раніше при переведенні електронних грошей в готівку або безготівку банки, фінансові установи бачили тільки номер рахунку і прізвище, яке до того ж могло бути вигаданим. А необхідність користувачам проходити ідентифікацію та верифікацію ставить під сумнів саму суть електронних грошей – анонімність», – вважає керівник практики ІТ-права в АТ «Kachura Lawyers Андрій Шульгін.

Юрисконсульт компанії «Uapay» Оксана Пранціпал також прогнозує, що охочих добровільно і усвідомлено використовувати електронні гроші стане помітно менше.

«Я думаю, що електронні гроші принаймні частково втратять свого користувача, тому що їхньою основною перевагою завжди була анонімність і відсутність ідентифікації. Це те, що відрізняло цю послугу від банківського рахунку. Тому ті, кого раніше використання електронних грошей цікавило тільки через їхню анонімність, напевно, перестануть ними користуватися», – каже експерт.

З іншого боку, банківські перекази і платежі завжди були дорожчими, аніж із допомогою електронних грошей. І ця їхня перевага залишається, додала юрист.

Також нагадаємо, що Нацбанк спростив валютний нагляд за операціями експортерів.

Крім того НБУ з осені змінює тарифи на касове обслуговування банків та інкасаторів.

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