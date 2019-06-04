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    Суспільство

    Адміністрація президента спростувала інформацію про строки зустрічі Зеленського з Трампом

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    Точна дата зустрічі Зеленського з Трапом дотепер невідома - Адміністрація президента спростувала інформацію про строки зустрічі Зеленського з Трампом
    Точна дата зустрічі Зеленського з Трапом дотепер невідома

    Борис Тизенгаузен, який поширив інформацію про зустріч президентів не є членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до його слів, як до фейку, - прес-служба

    Адміністрація президента спростувала інформацію про строки зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом, президентом США. Про це повідомляє прес-служба Адміністрації президента.

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    «З огляду на це, звертаємо увагу української спільноти та журналістів - Борис Тизенгаузен не є ані штатним, ані позаштатним членом команди Володимира Зеленського, тож просимо ставитися до поширеної інформації, як до фейкової», - йдеться у повідомленні.

    Нагадаємо, Борис Тизенгаузен в ефірі «Радіо Свобода» заявив, що Зеленський може зустрітися із президентом США Дональдом Трампом після саміту G20, який запланований на 28-29 червня.

    Однак зазначимо, що раніше Трамп запросив президента України Володимира Зеленського відвідати з офіційним візитом Вашингтон.

    В Адміністрації президента України повідомили, що вдячні за запрошення Дональду Трампу. Точна дата поки невідома.

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