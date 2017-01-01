Адвокат: на Сущенка в Росії чинять тиск, щоб він визнав «провину»

Журналісту «обіцяють» 20 років, якщо він не визнає своєї провини

На українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві, чинять психологічний тиск з метою добитися визнання «вини». Про це адвокат Марк Фейгін повідомив «Укрінформу». «Коли я минулого тижня вийшов з Лефортово, моєму підзахисному сказали: «Романе Володимировичу, вам треба добре подумати, ви



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Адвокат Марк Фейгін та Роман Сущенко

Журналісту «обіцяють» 20 років, якщо він не визнає своєї провини

На українського журналіста Романа Сущенка, заарештованого в Москві, чинять психологічний тиск з метою добитися визнання «вини».

Про це адвокат Марк Фейгін повідомив «Укрінформу».

«Коли я минулого тижня вийшов з Лефортово, моєму підзахисному сказали: «Романе Володимировичу, вам треба добре подумати, ви «йдете» на 20 років або почнете співпрацювати зі слідством?». Що тут скажеш. Слідство закінчує свою роботу і намагається заскочити в останній вагон, добитися визнання вини, щоб далі діяти за «схемою Шаройка». Але цього в нашій справі не буде», - сказав Фейгін.

У понеділок син незаконно утримуваного у Росії журналіста Романа Сущенка Максим поговорив по телефону із батьком, який перебуває у московському СІЗО «Лефортово».

Нагадаємо, 27 листопада, Московський міський суд продовжив на два місяці строк утримання під вартою незаконно утримуваного в Росії українського журналіста Романа Сущенка.

20 жовтня стало відомо, що Росія завершила слідство у справі Сущенка, яка складається з 10 томів.

25 вересня Московський міський суд, розглянувши клопотання слідчих ФСБ, продовжив арешт Сущенка ще на два місяці.

Адвокат Сущенка Марк Фейгін не виключає, що його можуть позбавити можливості займатися адвокатською діяльністю.

Українська делегація в ООН засудила незаконне ув'язнення Сущенка в Росії та виступила із закликом про його негайне звільнення.

Як відомо, Сущенка, порушуючи міжнародні правила, затримали 30 вересня 2016 року в Москві, куди він прибув з приватною поїздкою. 7 жовтня йому було висунуто обвинувачення в «шпигунстві». У ФСБ Росії заявили, що Сущенко є співробітником Головного управління розвідки Міноборони України. У ГУР МОУ спростували цю заяву.