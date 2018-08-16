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    Суспільство

    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна

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    Невідомі молодики та активісти - Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Фото: Олег Слабоспицький
    Невідомі молодики та активісти

    Презентація «танців із кумою Путіна» зібрала протестувальників і тітушок

    У Києві активісти влаштували протест під Національним художнім музеєм на Європейській площі, де відбувається презентація проекту телеканалу «1+1» «Танці із зірками», в якому візьме участь Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, кума Путіна.

    Як повідомила активістка Катерина Чепура, на місці присутні і кремезні молодики, яких вона охарактеризувала як тітушок.

    «1+1 зібрав неймовірну купу тітушні. Здорові підкачані хлопці більш не мають чого робити окрім як захищати куму Путіна», - написала вона у Facebook.

    Активісти тримають у руках плакати, зокрема, «Геть куму Путіна з ефіру» та «1+1 продався Медведчуку».

    Як повідомив активіст Олег Слабоспицький, на місці присутні всього двоє поліцейських.

    На місці також активіст, який одяг маску Путіна і тримає плакат на підтримку Оксани Марченко. Його намагаються затулити декілька молодиків.

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    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна
    Фото: Катерина Чепура та Олег Слабоспицький

    Нагадаємо, минулого тижня спалахнув скандал навколо дружини Медведчука Оксани Марченко. Журналісти ТСН виступили проти рішення телеканалу «1+1» залучити її до розважального шоу «Танці з зірками».

    Генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко підтвердив, що Марченко запросили в шоу «Танці з зірками», пояснивши, що «в шоу беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».

    Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що братиме участь в шоу «Танці з зірками» на «1+1».

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