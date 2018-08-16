Активісти влаштували протест на презентації шоу, де танцюватиме кума Путіна



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Фото: Олег Слабоспицький Невідомі молодики та активісти

Презентація «танців із кумою Путіна» зібрала протестувальників і тітушок

У Києві активісти влаштували протест під Національним художнім музеєм на Європейській площі, де відбувається презентація проекту телеканалу «1+1» «Танці із зірками», в якому візьме участь Оксана Марченко, дружина Віктора Медведчука, кума Путіна.

Як повідомила активістка Катерина Чепура, на місці присутні і кремезні молодики, яких вона охарактеризувала як тітушок.

«1+1 зібрав неймовірну купу тітушні. Здорові підкачані хлопці більш не мають чого робити окрім як захищати куму Путіна», - написала вона у Facebook.

Активісти тримають у руках плакати, зокрема, «Геть куму Путіна з ефіру» та «1+1 продався Медведчуку».

Як повідомив активіст Олег Слабоспицький, на місці присутні всього двоє поліцейських.

На місці також активіст, який одяг маску Путіна і тримає плакат на підтримку Оксани Марченко. Його намагаються затулити декілька молодиків.

Нагадаємо, минулого тижня спалахнув скандал навколо дружини Медведчука Оксани Марченко. Журналісти ТСН виступили проти рішення телеканалу «1+1» залучити її до розважального шоу «Танці з зірками».

Генеральний директор «1+1 медіа» Олександр Ткаченко підтвердив, що Марченко запросили в шоу «Танці з зірками», пояснивши, що «в шоу беруть участь найяскравіші зірки українського шоу-бізнесу, незалежно від своїх політичних поглядів і переконань».

Дружина Віктора Медведчука Оксана Марченко повідомила, що братиме участь в шоу «Танці з зірками» на «1+1».