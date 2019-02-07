Аласанія заявив про призупинення дії гранту для «Суспільного» після його звільнення



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Зураб Аласанія Фото: Главком

Проведення президентських дебатів на «Суспільному» опинилося під «величезним питанням»

Зураб Аласанія розповів, що після голосування за його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення донор «Суспільного» USAID призупинив дію гранта.

Про це Аласанія сказав в інтерв’ю DW.

«З усіх сил намагаємося робити поточну роботу так само. Але так, вже десь тиждень, максимум десять днів, і все почне падати. Наприклад, дебати. Зараз організація, яка це спонсорує - йдеться про грант від USAID, - просто призупинила дію гранта. Бо вони розуміють, що вони ризикують», - зазначив він.

Аласанія додав, що часу залишилося дуже мало і проведення президентських дебатів на «Суспільному» опинилося під величезним питанням.

«Я вже не говорю про фінзвіт, який вони не прийняли. А без цього не може рухатись бюджет. Він не ухвалений, і я не знаю, як компанії працювати далі», - резюмував Аласанія.

Також Аласанія вважає, що президент Петро Порошенко не ініціював його звільнення з посади голови правління Суспільного мовлення.

Нагадаємо, наглядова рада НСТУ дев’ятьма голосами із 12 підтримала розірвання контракту з Аласанією, про що повідомила член наглядової ради Світлана Остапа. Народний депутат фракції «Блоку Петра Порошенка» Мустафа Найєм підтвердив цю інформацію, зазначивши, що «причини наразі не відомі, юридична обґрунтованість - також».

Аласанія заявив, що питання його відставки в порядку денному наглядової ради не було, і причини такого рішення йому невідомі. За його словами, при ухваленні цього рішення були «порушені всі процедури» і в зв'язку з цим після оприлюднення причин «судова боротьба можлива і навіть обов'язкова».

Як відомо, Кабінет міністрів призначив Аласанію генеральним директором НТКУ 26 березня 2014 року.