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    Суспільство

    Антикорупційний суд з першого разу не зміг обрати голову

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    На повторне голосування судді внесуть кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів - Антикорупційний суд з першого разу не зміг обрати голову
    На повторне голосування судді внесуть кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів

    Після підрахунку результатів таємного голосування виявилося, що ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів

    Судді Вищого антикорупційного суду під час зборів у вівторок, 7 травня, не змогли обрати голову суду.

    Про це повідомляє «Укрінформ».

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    Зазначається, що після підрахунку результатів таємного голосування виявилося, що ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

    «Зокрема, за Олену Танасевич віддали голоси 15 суддів, за Олега Павлишина -14, за Маркіяна Галібалу — 9. Водночас кандидат має набрати не менше 20 голосів суддів із 38-ми», - йдеться у повідомленні.

    У зв'язку з цим головуючий на зборах суддів Віктор Маслов поставив питання про повторне голосування. Для цього мають повторно внести на голосування кандидатури суддів, що набрали найбільше голосів, - Танасевич і Павлишина.

    Як повідомлялося, у вівторок, 7 травня, в Києві розпочалися збори суддів Вищого антикорупційного суду. У порядку денному - обрання голови і заступника ВАС, а також визначення персонального і кількісного складу слідчих суддів та їх професійна спеціалізація.

    Також має бути затверджена дата початку роботи Антикорупційного суду.

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