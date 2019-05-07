Антикорупційний суд з першого разу не зміг обрати голову



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На повторне голосування судді внесуть кандидатів, які набрали найбільшу кількість голосів

Після підрахунку результатів таємного голосування виявилося, що ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів

Судді Вищого антикорупційного суду під час зборів у вівторок, 7 травня, не змогли обрати голову суду.

Про це повідомляє «Укрінформ».

Зазначається, що після підрахунку результатів таємного голосування виявилося, що ніхто з кандидатів не набрав необхідної кількості голосів.

«Зокрема, за Олену Танасевич віддали голоси 15 суддів, за Олега Павлишина -14, за Маркіяна Галібалу — 9. Водночас кандидат має набрати не менше 20 голосів суддів із 38-ми», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з цим головуючий на зборах суддів Віктор Маслов поставив питання про повторне голосування. Для цього мають повторно внести на голосування кандидатури суддів, що набрали найбільше голосів, - Танасевич і Павлишина.

Як повідомлялося, у вівторок, 7 травня, в Києві розпочалися збори суддів Вищого антикорупційного суду. У порядку денному - обрання голови і заступника ВАС, а також визначення персонального і кількісного складу слідчих суддів та їх професійна спеціалізація.

Також має бути затверджена дата початку роботи Антикорупційного суду.