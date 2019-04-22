Перший аншлаг президента Зеленського. Репортаж зі штабу день виборів

Кіна не буде? Переможець виборів не зміг озвучити жодного конкретного рішення у день виборів

День виборів почався для кандидата у президенти Зеленського зі складання протоколу про адміністративне порушення. Володимир встиг скоїти його під час голосування. З дружиною Оленою він прийшов на дільницю у Коледж морського і річкового флоту в Оболонському районі Києва близько 11-ї години. Вийшов з кабінки, привітав присутніх з Вербною неділею, запевнив, що сьогодні «обов'язково буде перемога українців» і… показав свій бюлетень з хрестиком навпроти свого прізвища. Після того, як журналісти зробили чудові кадри, кандидату пояснили: він порушив закон. Зеленський сховав документ зі словами: «Я не показав. Ви не бачили».

Однак побачили таки всі, і Володимир мусив провести якийсь час у компанії поліцейського. Не виключено, що це була спеціальна заготовка штабу. Буквально зразу соратники почали повторювати меседжі «новий президент – нові правила», «тепер усі рівні перед законом».

Втім до прибуття Зеленського на цій дільниці стався ще один курйоз: туди намагалася пройти напівоголена дівчина. Вона розстебнула пальто і топлес прокричала «Досить ґвалтувати країну!». Журналістам, які очікували кандидата, активістка заявила, що є представницею руху Femen.

Місця вільного не було у штабі «Зе»

Всі – до переможця!

А вже після обіду у штабі Зеленського на Парковій було не проштовхнутися. Команда та друзі, шістсот акредитованих журналістів зі всього світу, представники різних посольств…

Організатори явно не очікували такого аншлагу: не вистачало ані місця, ані повітря, ані запасів питної води. Особливо затяті прихильники кандидата вирішили дотриматись неписаного дрес-коду – вбрались у зелене. Особливо виділявся огрядний чоловік у яскравому зеленому костюмі. У цей вечір він привернув увагу кожного, хто прийшов у бізнес-центр «Парковий». Чоловік, який метушився біля входу, куди його не хотіли пропускати, виявився керівником фірми «Інтерконцерт», волинським продюсером Олександром Главацьким. У розмові з «Главкомом» він назвав себе другом «95-го кварталу», і очевидно, у цей особливий момент намагався нагадати про цю дружбу.

Таких охочих, як Главацький, у цей вечір було чимало. Не пропустив нагоду засвідчити своє шанування переможцю постійний учасник різноманітних тусовок, художник Олег Пінчук. Тут же у крислатому капелюсі тинявся співвласник клініки, яка зганьбила Зеленського під час епопеї з аналізами, Андрій Пальчевський. Та «крупної риби» явно бракувало.

До штабу один за одним під’їжджали дорогі автівки, у яких журналісти хотіли розгледіти нову еліту. Знайомих політиків чи бізнесменів серед прибулих було небагато. Основна маса гостей – друзі та партнери Зеленського і його творчої команди.

Траплялись також особи, які ще кілька місяців тому світились у групі підтримки на з’їзді у Тимошенко, а перед цим були помічені серед прихильників Порошенка. Тепер вони курсували у зеленому камуфляжі вже штабом іншого кандидата.

Але сам тріумфатор цього вечора своєю увагою гостей не балував. Зеленський у щільному кільці охорони та соратників з’явився у штабі двічі. Вперше це сталось під час оголошення результатів екзит-полу. Кандидат з дружиною та найближчими соратниками, серед яких скандальний юрист Андрій Богдан, вийшов під саундтрек зі «Слуги народа» («Я люблю свою страну, свою жену, свою собаку…»). Ще раз Зеленський з’явився перед публікою за півтори години: заради короткого брифінгу, який спочатку навіть не планувався.

73 – особлива цифра. Згідно з даними Національного екзит-полу та попередніми даними ЦВК Зеленський отримав 73% голосів. У команді кандидата вважають саме цю цифру щасливою для Володимира. Адже ролик, у якому Зеленський запрошував Порошенка на дебати і який знімали на «Олімпійському», знімався на 73-му секторі стадіону

Поки ж публіка очікувала героя дня, соратники Зеленського звикали до ролі публічних спікерів. Їх обступали десятки журналістів, які прагнули новин. Але оскільки справжнім інсайдом тут і не пахло, то здебільшого велися світоглядні розмови та бесіди про те, що перед оголошенням результатів екзит-полів Зеленський начебто дуже нервував. За словами члена команди експертів Руслана Стефанчука, пережити найдраматичніші години цього дня йому допомагали близькі: дружина Олена увесь день постійно знаходилась поруч.

Під час першої появи на публіці Зеленський не став спілкуватися з журналістами. Беззаперечний переможець, почувши заповітні цифри екзит-полу, у голлівудському стилі обмежився лише виголошенням подяк: батькам, які «це пережили», дружині – «за силу і витримку». Шоумен згадав і дітей, і всю родину, і команду «95 кварталу», і штаб, і навіть прибиральниць. «Окрема подяка пані Оксані і пані Любі, які прибирали за усіма нами», - яскравою мала бути не лише сцена переможця, всипана блискітками, але і його промова.

«Я обіцяю, що ніколи не підведу вас всіх», - звернувся Зеленський до народу. Але не лише українського… «Усі країни пострадянського союзу, подивіться на нас, і ви побачите - усе можливо», - перше звернення Зеленського до світу виявилось доволі провокативним. Деяких наших сусідів, які десятиліттями не здатні змінити владу, мало б у цей момент перекосити.

Друга поява Зеленського ознаменувалась коротким спілкуванням з журналістами. Працювали у цей вечір вони в умовах вагону метро у час пік, а тому заслуговували на хоч якусь винагороду. Але тріумфатор знову не здивував. Жодного прізвища, жодного кандидата на високу посаду, жодної конкретики.

Зеленський лише відповів на запитання про долю генерального прокурора Юрія Луценка. Переможець виборів наголосив, що Луценко – «стара команда». «Ми будемо призначати нових людей. І це стосується не тільки пана Луценка», – запевнив він. Також анонсував кадрові перестановки учасників Мінського формату від України.

Натомість розповів про плани скоротити Адміністрацію президента та своє бажання з’їхати з Банкової, бажано за місто. Кандидат переконаний: від цього у місті стане менше пробок. Журналісти сумніваються, підозрюють, що хоче сховатися подалі від зайвих очей. Нагадаємо, герой Зеленського у серіалі «Слуга народу» їздив на роботу в Адміністрацію на велосипеді. Вчора про це мови вже не було.

Але майбутній президент вирішив знайти прихильність преси іншим способом. Він запросив журналістів та блогерів на зустріч – обговорити план інформаційної кампанії проти війни. «Ми будемо робити дуже потужну інформаційну кампанію, щоб закінчити війну на Донбасі. І ми вас запросимо, нам буде потрібна ваша допомога», – сказав Зеленський, пообіцявши, що розмова ця «не на півгодини і не на годину».

Поставити запитання вдалось навіть журналістці пропрезидентському каналу «Прямий», який всю кампанію дуже жорстко критикував Зеленського. Але перед тим, як відповісти, Володимир не стримався і таки згадав про одну з найбільших образ. Він дорікнув, що саме це ЗМІ найчастіше називало його «наркоманом». Поза тим Зеленський таки подякував Порошенку, який буквально годину тому визнав його перемогу, привітав і запропонував допомогу.

Жодних інших заяв у цей вечір переможець більше не зробив.

Вже потім під час спілкування з соратниками Зеленського журналісти намагались дізнатися, що обраний президент планує робити завтра. На запитання «Главкома» один з членів його команди Руслан Рябошапка відповів так: «Я думаю, що 22 числа всі відпочиватимуть від цієї дуже важкої компанії».

Володимир Зеленський

Що робити з газом, суддями, Ситником та Холодницьким

Поки ж новий лідер ховався від преси та численних гостей за кулісами штабу. Запрошені пригощались спиртним, наїдками та обговорювали ймовірні перші кроки нової адміністрації. Експерт команди Зеленського з правосуддя Ірина Венедиктова розказала, що одна з головних задач – досягти справедливості у судах. «У нас є Вища рада правосуддя, є Вища кваліфікаційна комісія суддів. До їхніх членів мають бути висунуті такі ж вимоги доброчесності, як і до суддів. Треба у першу чергу перезавантажити ці два органи», - пояснила вона.

Головний політичний експерт штабу Дмитро Разумков запевнив, що Зеленський і команда схвалюють реформу децентралізації і будуть працювати над її подальшим впровадженням. Хоча від нього всі хотіли б почути плани щодо розпуску Ради.

Допомагати боротися з корупцією Зеленському зібрались нардеп Сергій Лещенко та вже згаданий екс-член НАЗК Руслан Рябошапка. До слова, Лещенка Зеленський так і не назвав серед експертів своєї команди, а от Рябошапка таки увійшов до цього списку. Вони обидва прийшли до штабу 21 квітня, але обидва – ненадовго.

Як розказав «Главкому» Рябошапка, у цій сфері слід чекати на кадрові зміни, проте – не одразу. «Наразі, я думаю, у Ситника та Холодницького є останній шанс показати, що вони можуть працювати разом і робити це ефективно, адже через кілька місяців запрацює антикорупційний суд. Якщо їм не вдасться, то вже не ми, а суспільство вимагатиме від них якихось дій», - зазначив він. Рябошапка нагадав виборцям Зеленського, що насправді президент не може звільнити очільників НАБУ і САП. Тому розраховувати, що все буде, як у кіно, не варто. «Для цього необхідно ухвалити відповідний закон», - пояснив експерт.

Крім того Рябошапка анонсував повний перезапуск НАЗК, з якого він зі скандалом звільнився два роки тому. «Ці люди (нинішні члени) не працюватимуть», - запевнив експерт.

Ще один анонс від Зе-команди: у найближчі місяці може таки подешевшати газ. Про це розказав енергетичний експерт команди Андрій Герус. Щоправда, за рахунок чого це диво має трапитися, Герус не пояснив, адже ціни на газ - компетенція уряду. Він лише визнав: «Так, ціну на газ встановлює уряд, але рекомендації будуть базуватися на трьох принципах: НАК «Нафтогаз України» не повинен фінансуватися з бюджету; у «Нафтогазу» має бути достатньо коштів для інвестицій у видобуток газу; ціну газу необхідно розглядати в загальному контексті навантаження на домогосподарства». Герус також натякнув на необхідність «припинення збагачення певних людей на Роттердам +». Та це вже тема вугілля.

Російський політолог Станіслав Белковський

Друзі з Росії

У штаб до Зеленського завітали і відомі росіяни, які останні роки перебувають в Україні у статусі «ворогів Путіна».

Екс-депутат Держдуми Ілля Пономарьов – єдиний, хто свого часу голосував проти анексії Криму. У коментарі «Главкому» він розказав, що на заході перебуває у статусі «друга, який на боці правди». За його словами, з Володимиром Зеленським він знайомий особисто, спілкувався з ним у розпал виборчих перегонів. Пономарьов також розказав, що наразі у президента країни-агресора Путіна немає жодного ставлення до Зеленського. «Путін покладається лише на власне враження. Їхня перша зустріч буде ніби випадковою: на якомусь із самітів, міжнародній конференції. Саме тоді Путін поспостерігає і складе власне враження».

Пономарьов також переконує, що у Кремля не було єдиного фаворита на цих президентських перегонів в Україні. «Команда Путіна розділилась. З одного боку, була позиція Суркова про те, що Порошенка треба зберегти на посаді президента. З іншого – позиція Патрушева (керівник ФСБ – «Главком») та інших силовиків, що на чолі України потрібен хтось інший. Щоправда, була ще третя позиція – Медведчука, який хотів використати ситуацію з власних інтересів. Саме звідси і зустріч прем’єра Медведєва із Бойком», - пояснив він.

Пономарьов зауважив: «Я точно можу стверджувати, що задача Путіна – це отримання контролю над всією Україною. Наразі це можливо лише за одного сценарію: якщо Україна стає країною-невдахою: реформи провалені, добробут громадян падає, і Україна «кличе на допомогу» Путіна. Тому ті, хто хотів, щоб Порошенко залишився, напирають, мовляв, саме при ньому жити українцям стало гірше. З іншого боку, є силовики, які не мислять багатоходівками і просто бачать у Порошенку ворога».

Ще один гість – російський політолог Станіслав Бєлковський теж зізнався, що знайомий із майбутнім президентом, однак відмовився уточнювати з яких пір. Якщо Пономарьов провів у штабі весь вечір, то Бєлковський справився за півгодини. У куртці, біля дверей він поговорив з кількома людьми, а потім поспішно попрямував до виходу, куди його підштовхувала Ольга Курносова – ще одна політемігрантка.

Іноземні журналісти, яких було чимало у цей вечір, були ж задоволені. Вони отримали яскраву картинку, а розбиратись у перипетіях української політики для них не було жодної потреби. Як розказав «Главкому» Предраг Раїч зі Словенії, високий рейтинг підтримки шоумена його не здивував, бо це цілком вписується у загальнополітичні європейські тенденції. Водночас на зарубіжного гостя справили враження дебати на стадіоні. «У нас це було б неможливо. Люди б побили одне одного!», - переконаний він. Журналіст також висловив своє захоплення організацією роботи штабу.

Наталія Сокирчук, Станіслав Груздєв (фото), «Главком»