Очільнику Одеси Труханову готують зміну обвинувачення, — САП



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Холодницький сподівається, що справу Труханова буде розглядати Антикорупційний суд

Міському голові Одеси Геннадію Труханову готують зміну обвинувачення.

Про це журналістам повідомив керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький.

«Прокурори написали зміну обвинувачення, вчора поклали мені на стіл цей проект, наголошую, він налічує з усіма додатками близько 400 аркушів, плюс 100 годин аудіозаписів, які прокуратура надає на підтвердження своєї позиції в суді. Для того, щоб затвердити чи не затвердити цей документ мені потрібен час на ознайомлення з цим документом, плюс аудіозаписом. Пасхальна відпустка, в яку я відбуваю, трошки цей процес затягне, але це є законне право», — сказав Холодницький.

Холодницький сподівається, що справу Труханова буде розглядати Антикорупційний суд та наголошує, що більшість резонансних затримань 15,16, 17 років мають загрозу отримати виправдувальний вирок:

«Я говорю про те, що провадження мають загрозу отримати виправдувальний вирок там, де були порушені норми підслідності. Може статись таке, що людина, яка реально брала хабар отримає виправдувальний вирок тому що орган, який виявив його та документував не був уповноважений згідно КПК розслідувати цей злочин», — пояснив Холодницький.

Нагадаємо, Національне антикорупційне бюро у рамках скасування статті про незаконне збагачення закрило кримінальне провадження за фактом незаконного збагачення мера Одеси Геннадія Труханова. У бюро нагадали, що Одеський міський голова обвинувачується у заволодінні 185 млн гривень міського бюджету. Справа стосовно нього слухається у Малиновському районному суді Одеси.

У вересні 2016 мерія Одеси придбала у приватної структури будівля, яке раніше належало ДП «Завод «Краян», за 185 млн гривень. Сама структура на початку 2016 року придбала будівлю на аукціоні за 11,5 млн гривень, а отримані від мерії гроші «продавець» намагався перерахувати фіктивної компанії, керівник якої знаходиться в зоні АТО.

У справі фігурують 8 осіб, зокрема, чинний мер Одеси Геннадій Труханов, якому зараз за рішенням суду обрано запобіжний захід у вигляді особистої поруки.

Джерело: Громадське