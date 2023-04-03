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Бачила тільки кров: поліцейські знайшли окуляри жінки, загиблої в Костянтинівці

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Бачила тільки кров: поліцейські знайшли окуляри жінки, загиблої в Костянтинівці
фото: зі сторінки Facebook Руслана Осипенка

Унаслідок потужного удару російської армії по місту Костянтинівка Донецької області загинуло 6 людей

Після потрапляння снарядів окупантів у Костянтинівці Донецької області поліцейські знайшли на місці скривавлені окуляри мертвої жінки. Про це на своїй сторінці у Facebook написав начальник Головного управління Національної поліції у Донецькій області  Руслан Осипенко.

«Останній погляд вбитої росіянами жінки… Його бачили поліцейські, які сьогодні рятували людей на місці обстрілу в Костянтинівці. Це неможливо ані забути, ані пробачити. Ці окуляри належать 58-річній жінці, яка загинула під ворожими снарядами. Їх знайшли поліцейські, коли дістались до постраждалих, аби надати допомогу, а також забрати загиблих. Жінка загинула разом з п'ятьма іншими цивільними мешканцями», – написав Руслан Осипенко.

Нагадаємо, вчора ворог завдав два удари з С-300 та здійснив чотири залпи з РСЗВ «Ураган». «Пошкоджено 16 багатоквартирних будинків, 8 приватних будинків, дитячий дошкільний заклад, будівля Костянтинівської державної податкової інспекції, газові труби, 3 автомобілі», – перерахував наслідки керівник Офісу президента Андрій Єрмак. 

Як зазначає Офіс генпрокурора, у Костянтинівці внаслідок обстрілів загинули шестеро мирних мешканців – троє жінок та троє чоловіків.

За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури розпочато досудові розслідування у кримінальних провадженнях за фактами порушення законів та звичаїв війни (ч. ч. 1, 2 ст. 438 КК України).

Нагадаємо, триває чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Теги: Костянтинівка Генштаб прокурор розслідування Facebook жінка ураган Андрій Єрмак ворог Руслан Осипенко

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