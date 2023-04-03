ЗСУ знищили безпілотник росіян та відбили близько 20 атак біля Бахмута

В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів

Триває чотириста четверта доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Протягом доби противник завдав три ракетних та 17 авіаційних ударів, здійснив понад 20 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та цивільній інфраструктурі населених пунктів. Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України. Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

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Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на веденні наступальних дій на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Завдяки злагодженим діям підрозділів Сил оборони України та героїзму кожного воїна, протягом доби було відбито більш як 45 атак противника. В епіцентрі бойових дій залишаються Бахмут, Авдіївка та Мар’їнка.

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках

Оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено. Визначені підрозділи збройних сил республіки білорусь продовжують виконувати завдання у прикордонних з Україною районах. Російська федерація і надалі використовує повітряний простір та територію республіки Білорусь, її військову інфраструктуру. На білоруських полігонах здійснюється підготовка підрозділів збройних сил Російської Федерації.

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Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Курської та Бєлгородської областей.

Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Запсілля та Миропілля Сумської області, а також населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку

Ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області; Крохмальне Луганської області та Терни і Серебрянка на Донеччині.

На Лиманському напрямку

Протягом доби противник вів безуспішні наступальні дії в районах Невського та Серебрянського лісництва. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське, Білогорівка Луганської області та Веселе, Спірне і Роздолівка Донецької області.

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На Бахмутському напрямку

Ворог намагається взяти під повний контроль місто Бахмут, продовжує його штурмувати. Вів безуспішні наступальні дії поблизу населених пунктів Оріхово-Василівка та Іванівське. Підрозділи сил оборони протягом доби відбили близько 20 атак противника на зазначеній ділянці лінії бойового зіткнення. Від ворожих обстрілів постраждали, зокрема, Васюківка, Оріхово-Василівка, Новомаркове, Богданівка, Бахмут, Іванівське, Часів Яр, Озарянівка, Дачне, Олександро-Шультине, Залізне та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському та Мар’їнському напрямках

Противник вів безуспішні наступальні дії в районах Сєверного, Первомайського та Мар’їнки. В той же час, ворого обстріляв Авдіївку, Водяне, Сєверне, Нетайлове, Первомайське, Георгіївку, Мар’їнку та Побєду Донецької області.

На Шахтарському напрямку

Протягом доби ворог наступальних дій не проводив. Для коригування вогню артилерії активно застосовував БпЛА. Здійснив обстріли населених пунктів Новомихайлівка, Вугледар, Пречистівка, Золота Нива, Велика Новосілка та Времівка Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках

Противник активних дій не проводив, нарощував оборонні спроможності. Здійснив обстріли населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Серед них – Ольгівське, Гуляйполе, Чарівне, Білогір'я, Мала Токмачка, Кам'янське Запорізької області, а також місто Херсон.

У Скадовському районі Херсонської області, російська окупаційна так звана влада розпочала складання списків осіб із числа місцевих жителів, які погоджуються на «евакуацію» до Криму або на територію Російської Федерації. Відомо, що «евакуація» поки що проводитиметься на добровільній основі, у першу чергу вивозитимуть жінок та дітей.

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Авіація сил оборони за добу завдала п’ять ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. Також наші захисники збили ворожий розвідувальний БпЛА. Підрозділи ракетних військ і артилерії, в свою чергу, уразили район зосередження живої сили противника.

Нагадаємо, сьогодні, 3 квітня, після обіду російські загарбники атакували медичний заклад у Херсоні.