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Данілов спрогнозував, коли відбудеться розпад Росії

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Данілов спрогнозував, коли відбудеться розпад Росії
Данілов підкреслив, що розпад Росії буде «вражаючим»
фото з відкритих джерел

Секретар РНБО заявив, що Захід повинен готуватися до розпаду та розвалу Росії

Процес розпаду і поділу Росії уже розпочався, якби Захід не хотів стримати цей процес. Про це заявив секретар РНБО Олексій Данілов в інтерв'ю The Times.

За словами Данілова, саміт російського диктатора Володимира Путіна з главою КНР Сі Цзіньпіном у березні підтвердив те, у що Україна давно вірила: Росія слабка і ризикує розвалитися на частини.

«Захід не знає Росії, і Захід боїться роздробленості Росії. Але цей процес уже йде», – заявив Данілов.

Секретар РНБО підкреслив, що розпад Росії буде «вражаючим» і відбудеться протягом трьох, п'яти або семи років. «Це історичний процес, а історію не зупиниш», – додав секретар РНБО.

Нагадаємо, раніше секретар РНБО Олексій Данілов запропонував 12 кроків, які необхідно зробити для деокупації Криму. Також Данілов заявив, що український контрнаступ не обмежується в часі та триватиме до відновлення українських територій в межах кордонів 1991 року. Він зауважив, що останнім інформаційним трендом є розмови про єдиний шанс і чи не останню можливість для українських військових здійснити контрнаступ. Однак він заперечив ці тези, заявивши, що контрнаступ України не обмежений у часі.

Теги: росія саміт Україна Олексій Данілов контрнаступ війна

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