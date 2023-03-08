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Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні

Єлизавета Москаленко
glavcom.ua
Столтенберг припускає падіння Бахмута в найближчі дні
Бахмутський напрямок залишається найгарячішим уздовж усієї лінії фронту
фото: Associated Press

Генсек НАТО припустив, що Бахмут може впасти найближчими днями

Генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що українська оборона Бахмута Донецької області може впасти вже у найближчі кілька днів. Про це повідомляє The Guardian.

Генсек вважає, що на Бахмутському напрямку росіяни зосередили велику кількість військових, намагаючись компенсувати свої невдачі і відсутність якісних злагоджених дій кількістю. Про таке він заявив під час свого виступу поза межами зустрічі міністрів оборони ЄС у столиці Швеції Стокгольмі. 

«Вони (росіяни, – «Главком») зазнали великих втрат, але водночас ми не можемо виключати, що Бахмут може зрештою впасти найближчими днями. Важливо також наголосити: це не обов’язково відображає якийсь переломний момент у війні. Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію, ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні», – наголосив Столтенберг. 

Глава західного військового альянсу, який підтримує Україну, наполягав, що «також важливо підкреслити, що це не обов’язково відображає якийсь переломний момент війни».

«Це лише підкреслює, що ми не повинні недооцінювати Росію. Ми повинні продовжувати надавати підтримку Україні», – сказав він.

Ситуація в Бахмуті станом на сьогодні залишається складною. Нещодавно вагнерівці заявили, що захопили східну частину міста одразу після того, як Володимир Зеленський сказав, що падіння Бахмута дасть Москві «відкриту дорогу» для злочинів углиб України.

Нагадаємо, у коментарі виданню CNN Володимир Зеленський заявив, що Бахмут не має бути оточений. Українська влада робить все можливе для цього, поки ЗСУ готують наступ.

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Теги: Єнс Столтенберг влада наступ Бахмут росіяни

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