Зеленський повідомив, яке рішення військове командування ухвалило щодо Бахмута

Володимир Зеленський: «Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі»

Українське командування ухвалило рішення продовжити оборону Бахмута та не виводити війська виходячи з тактичних міркувань. Оскільки, у разі окупації міста, для росіян відкриється дорога до інших населених пунктів Донецької області. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю CNN.

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«Ми розуміємо, що після Бахмута вони можуть піти далі. Вони можуть піти на Краматорськ, вони можуть піти на Слов'янськ, це буде відкрита дорога для росіян після Бахмута до інших міст України на Донецькому напрямку. Тому наші хлопці стоять там», – наголосив глава держави.

Зеленський додав, що українські мотиви захищати місто дуже відрізняються від цілей російських військових. «Ми розуміємо, чого Росія хоче там здобути. Росії потрібна бодай якась перемога - маленька перемога – навіть зруйнувавши все в Бахмуті, просто вбивши там усіх мирних жителів», – уточнив президент.

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За його словами, якщо окупантам вдасться «встановити свій маленький прапор над містом», це допоможе мобілізувати росіян, щоб створити уявлення про те, що вони така потужна армія.

Нагадаємо, західна розвідка розкрила шалені втрати Росії в боях за Бахмут.