Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута

Росіяни розмріялися про взяття під контроль Бахмута

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу розмріявся про проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України, нібито, після взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом. Про це Шойгу заявив під час селекторної наради, повідомляють російські ЗМІ.

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«Продовжується звільнення Артемівська (окупації Бахмута, – ред.). Це місто є важливим вузлом оборони українських військ на Донбасі. Взяття його під контроль дасть змогу проводити подальші наступальні дії вглиб оборони ЗСУ», – заявив Шойгу.

Міністр оборони РФ заявив, що нібито пріоритетом для росіян є «збереження життя і здоров'я особового складу та мирних жителів». І це при тому, що загарбники зазнають шалених втрат на Донецькому напрямку.

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Місто Бахмут на Донеччині, де зараз йдуть найважчі бої, не має великого стратегічного значення для РФ. Спроби захопити його – це єдина можливість продемонструвати хоч якісь досягнення на фронті. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс