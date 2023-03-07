Головна Світ Політика
search button user button menu button

Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута
фото з відкритих джерел

Росіяни розмріялися про взяття під контроль Бахмута

Міністр оборони країни-агресорки Сергій Шойгу розмріявся про проведення окупантами наступу вглиб оборони Збройних сил України, нібито, після взяття Бахмута, який загарбники називають Артемівськом. Про це Шойгу заявив під час селекторної наради, повідомляють російські ЗМІ.

«Продовжується звільнення Артемівська (окупації Бахмута, – ред.). Це місто є важливим вузлом оборони українських військ на Донбасі. Взяття його під контроль дасть змогу проводити подальші наступальні дії вглиб оборони ЗСУ», – заявив Шойгу.

Міністр оборони РФ заявив, що нібито пріоритетом для росіян є «збереження життя і здоров'я особового складу та мирних жителів». І це при тому, що загарбники зазнають шалених втрат на Донецькому напрямку.

Місто Бахмут на Донеччині, де зараз йдуть найважчі бої, не має великого стратегічного значення для РФ. Спроби захопити його – це єдина можливість продемонструвати хоч якісь досягнення на фронті. Про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс

Читайте також: Екснардеп Юрій Сиротюк: У Бахмуті жодної паніки
Теги: Сергій Шойгу місто звільнення Бахмут Юрій Сиротюк війна

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Шойгу нібито відвідав передовий пункт управління окупантів на Донбасі
Шойгу прилетів в Україну? РФ знову повідомляє про візит міністра «на фронт» (відео)
4 березня, 09:02
Пригожин хотів би бачити зятя Шойгу на фронті
Пригожин запропонував відправити до зони бойових дій зятя Шойгу
25 лютого, 17:31
Зять Шойгу потрапив у скандал у соціальних мережах
Назвав «Z-бидлом»: родич Шойгу публічно засудив прихильників Путіна
25 лютого, 14:20

Політика

Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута
Шойгу назвав нові цілі путінської армії після Бахмута
Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив
Вибухи на аеродромі «Мачулищі». Лукашенко образився, що Зеленський його не попередив
ЄС уперше запровадив санкції за російські сексуальні злочини над жінками в Україні
ЄС уперше запровадив санкції за російські сексуальні злочини над жінками в Україні
Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла
Лукашенко звинуватив українців у підриві А-50 у Білорусі: Банкова відповіла
Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю
Речник Путіна поміркував про «мирне русло» та план Китаю
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні
Міноборони Польщі анонсувало поставку другої партії танків Leopard 2 Україні

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
44K
Чому ЗСУ не відступають від Бахмута: аналітики ISW назвали ціль України
15K
Герою Слава! Українці запустили флешмоб шани розстріляному українському воїну
14K
Воїн, що сказав «Слава Україні» перед смертю. ЗМІ назвали ще одне ім'я (фото)
13K
Путін дає сигнал Зеленському: Головне з нового інтерв’ю Саакашвілі
12K
7 березня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
9241
Розстріл українського воїна: Лубінець відправив відео омбудсманам із різних країн

Новини

Окупанти штурмують Бахмут: ЗСУ назвали кількість відбитих за добу атак
Сьогодні, 06:32
Ворог намагається перейти в наступ на двох південних напрямках – Генштаб
Вчора, 06:44
Війна РФ проти України: Шольц повідомив, коли почнуться мирні переговори
Вчора, 06:30
Німецький концерн хоче побудувати танковий завод в Україні
4 березня, 10:53
Окупанти зруйнували два ключових мости в Бахмуті – британська розвідка
4 березня, 10:41
Чи вдасться США повернути Росію у договір щодо ядерної зброї: оцінка ISW
3 березня, 07:45

Прес-релізи

В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
В Україні назвали телеграм-канал, що за рік війни жодного разу не поширював проросійську пропаганду
7 березня, 16:29
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту