Росіянам бракує механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW

У разі захоплення Бахмута, російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації

Російським окупантам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута Донецької області. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни (ISW).

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На думку фахівців, у разі захоплення Бахмута, російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації. Так, якщо вони займуть місто, їм доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться: один у бік Костянтинівки, а інший у напрямку Слов’янська і Краматорська.

«Ці два потенційні напрямки наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет переслідуванню тільки одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення», – зазначив ISW.

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Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні штурмові загони, які використовувалися для штурму міста, швидше за все, не здатні вести маневрені бойові дії.

Нещодавнє просування російських військ у районах Бахмута демонструє, що російські війська можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.

Водночас загарбникам, імовірно, не вистачає механізованих сил, щоб пройти добре укріпленими дорогами на захід від Бахмута.

Також зазначається, що українські війська укріпили обидва ці напрямки, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде дуже дорого обходитися окупантам.

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мапа: ISW

Ключові висновки ISW: