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Росіянам бракує механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Росіянам бракує механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW
Нацгвардієць на вулиці в Бахмуті
Фото: Олена Максименко / Новинарня

У разі захоплення Бахмута, російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації

Російським окупантам не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута Донецької області. Таку оцінку висловили аналітики Інституту вивчення війни  (ISW).

На думку фахівців, у разі захоплення Бахмута, російський наступ у цьому регіоні досягне кульмінації. Так, якщо вони займуть місто, їм доведеться обирати між двома напрямками наступу, що розходяться: один у бік Костянтинівки, а інший у напрямку Слов’янська і Краматорська.

«Ці два потенційні напрямки наступу не підтримують один одного, і російським силам, які деградували, ймовірно, доведеться віддавати пріоритет переслідуванню тільки одного, щоб мати хоч якісь шанси на успіх, хоча російське командування неодноразово надто розпорошувало свої сили по кількох напрямках наступу протягом усього вторгнення», – зазначив ISW.

Крім того, російським військам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні штурмові загони, які використовувалися для штурму міста, швидше за все, не здатні вести маневрені бойові дії.

Нещодавнє просування російських військ у районах Бахмута демонструє, що російські війська можуть забезпечити обмежені тактичні переваги за допомогою фронтальних атак піхоти.

Водночас загарбникам, імовірно, не вистачає механізованих сил, щоб пройти добре укріпленими дорогами на захід від Бахмута.

Також зазначається, що українські війська укріпили обидва ці напрямки, які забезпечуються численними наземними лініями зв'язку, що проходять глибоко в українському тилу, і будь-яка спроба росіян просунутися цими дорогами, ймовірно, буде дуже дорого обходитися окупантам.

Росіянам бракує механізованих сил для просування за межі Бахмута – ISW фото 1
мапа: ISW

Ключові висновки ISW:

  • Зеленський заявив, що перед російськими військами буде відкрита дорога для захоплення ключових міст на Донбасі.
  • Росіянам, ймовірно, не вистачає механізованих сил, необхідних для просування за межі Бахмута, а тактичні штурмові загони не здатні вести маневрені бойові дії.
  • Окупанти, швидше за все, захопили східну частину Бахмута після контрольованого відходу українських військ 7 березня.
  • Міністр оборони РФ Сергій Шойгу повторив шаблонну риторику, спрямовану на стримування подальшої військової допомоги Україні з боку Заходу.
  • Він також окреслив довгострокові і, ймовірно, бажані зусилля з відновлення і розширення російського офіцерського корпусу.
  • Росія обміняла 130 українських військовополонених на 90 російських військовополонених 7 березня.
  • Генерал ВПС США Джеймс Геккер підтвердив, що США надали Україні комплекти об'єднаних протиракетних комплексів прямої дії збільшеної дальності JDAM-ER.
  • Російські війська провели обмежені наземні атаки вздовж лінії Куп'янськ–Сватове–Кремінна.
  • Також вони продовжили наземні обстріли вздовж лінії Авдіївка-Донецьк.
  • Російське джерело повідомило, що українські війська намагаються проводити операції через річку Дніпро в Херсонській області.
  • Центральна влада РФ продовжує перекладати вирішення питань мобілізації на російську регіональну владу, яка потім знімає з себе відповідальність за поточні питання російського командування.
  • Ворожа окупаційна влада продовжує залучати співробітників різних російських правоохоронних органів для заміщення вакантних посад в адміністраціях на тимчасово окупованих територіях. 
Теги: наступ Бахмут війна

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