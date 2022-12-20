«Бережіть біологічну зброю». Українка потролила роспропаганду (відео)

Координати виявленої «бази голубів-дронів» жінка з міркувань безпеки не розголошує

У мережі з’явилося відео, на якому жителька одного з українських міст стверджує, що біологічна зброя, про яку на всіх міжнародних майданчиках заявляла російська пропаганда, таки існує. Вона зняла на телефон голубів, які «сидять укомплектовано на дротах» і «підзаряджаються».

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«Йшла по вулиці і виявила базу нашої біологічної зброї. Оці голуби-дрони – вони на підзарядці. Насправді через це й електрики у будинку немає, але ми повинні вибачати, адже біологіна зброя повинна підзаряджатися. Бачите, всі сидять укомплектовано і всі на зарядці. Бережіть біологічну зброю!» – закликала авторка відео.

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Нагадаємо, наприкінці жовтня Росія розповсюдила в Радбезі ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в Україні відбувається «біологічна діяльність» за підтримки Міністерства оборони США.

Російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.

Згодом Рада Безпеки ООН 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї.