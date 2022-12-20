300 днів війни. Десять перемог України, які вразили увесь світ

Майже десять місяців українці борються із країною-терористкою

Сьогодні, 20 грудня, триває 300 доба повномасштабного вторгнення. Попри плани рашистів «взяти Київ за три дні», ніяких військових переваг армія країни-терористки за весь цей час не продемонструвала. Водночас ЗСУ здивували цілий світ своєю майстерністю та відвагою і показали, що готові героїчно боронити рідну землю. Станом на 20 грудня ЗСУ відправили на той світ уже понад 99 тис. окупантів. Докладно про перемоги нашої армії у добірці «Главкома».

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Кінець «елітного десанту РФ»

У перший день вторгнення наші бійці знищили в Гостомелі на Київщині елітний десант ворога. Спочатку гелікоптери завдали потужного удару, а потім на аеродром висадилися десантники ЗСУ та закінчили зачистку.

Загалом у Гостомелі ліквідували приблизно 200 російських спецпризначенців. Бій тривав приблизно дев’ять годин.

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Переможна битва за Київ та звільнення Київщини

Наступ російських сил на Київ відбувався з північно-західного напрямку, з боку Чорнобильської зони відчуження та Білорусі. 1 квітня сили ЗСУ увійшли до Бучі. Двома днями раніше окупантів було вибито з Ірпеня. Російським військам була завдана нищівна поразка і сили вторгнення були вимушені відступити. Від 1 квітня тривала зачистка населених пунктів від залишків російських угрупувань.

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Знищена російська техніка та зруйновані окупантами будинки. Київщина після окупантів фото: Михайло Глуховський, glavcom.ua

Кінець «Москви»

13 квітня ВМС України вразили ракетою «Нептун» крейсер «Москва». Він затонув наступного дня. Крейсер був третім за розміром бойовим кораблем ВМФ Росії і найпотужнішим на Чорноморському флоті.

Українські захисники 13 квітня змогли дістати ракетою «Нептун» флагман російського флоту «Москва» завдяки поганій погоді і самовпевненості російських моряків.

Поразка рашистів на Харківщині

9 вересня сили ЗСУ розпочали успішний наступ на Харківщині та звільнили Балаклію, Куп'янськ та Ізюм.

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Ситуація з поразкою армії РФ на Харківщині стала сюрпризом для президента Росії Володимира Путіна. Кремлівський диктатор стикнувся з перешкодами в поповненні зруйнованих рядів і погіршеного оснащення своїх військових у тій мірі, яка б дозволила Росії знову здобути ініціативу на полі бою.

Мінус Кримський міст

8 жовтня невідомі атакували Кримський міст, який не відремонтували досі.

Згодом стало відомо, що переправа Кримським мостом навряд чи повноцінно запрацює до вересня 2023 року. Росіянам не вдасться закінчити ремонт мосту за вказаний період.

Підрив мосту суттєво ускладнив ворогам логістику, зокрема, постачання рашистам боєприпасів та техніки.

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Наш Херсон

11 листопада ЗСУ увійшли до Херсона. Люди зустрічали бійців із прапорами України та сльозами радості. Окупація закінчилася.

Операція зі звільнення Херсона від окупантів тривала з вересня.

Бавовна по всій Росії

5 грудня БПЛА атакували російський аеродром «Дягілєво», в Рязані. Декілька стратегічних бомбардувальників Ту-22М3 отримали серйозні пошкодження.

Також повідомлялося, що на аеродромі в Саратовській області зранку 5 грудня безпілотник упав на злітно-посадковій смузі аеробази «Энгельс-1». Пошкоджень зазнали два бомбардувальники-ракетоносці Ту-95. Щонайменше двоє вояків РФ отримали поранення, їх госпіталізували.

До слова, британська розвідка вважає, що вибухи на російських аеродромах під Рязанню та в Енгельсі можуть бути оцінені, як одні з найбільших стратегічно значущих провалів оборони армії Росії з моменту вторгнення в Україну.

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58 армія РФ лишилася «без голови»

12 грудня ЗСУ знищили керівний склад 58 армії Росії на окупованій частині Запорізької області. Крім знищення керівного складу 58 армії в місті Мелітополь, в районах населених пунктів Енергодар, Токмак і Гуляйполі знищено три артилерійські установки і до 10 одиниць військової техніки противника.

Героїчна оборона Бахмута

Восьмий місяць триває захист Бахмута. Агресор намагається взяти місто з травня, але марно. Наразі Бахмут залишається найгарячішою точкою на всій лінії фронту.

Як відомо, російські збройні сили та найманці приватної військової компанії «Вагнера» Євгена Пригожина зосередили свої удари передусім навколо міста Бахмут незважаючи на величезні втрати. Вони роблять це з трьох причин: по-перше, хочуть контролювати всю Донецьку область. По-друге, атакувати міста Краматорськ і Слов’янськ з півдня. І по-третє, Пригожин турбується про свій престиж.

До слова, президент України Володимир Зеленський сьогодні, 20 грудня, приїхав у Бахмут Донецької області. Візит глави держави попередньо не анонсувався.

Фінансова допомога та підтримка ЗСУ від всього світу

У бюджеті США на 2023 рік заплановано надання $44,9 млрд військової допомоги для України. І це тільки одна країна. Тим часом підтримку Україні висловлює цілий світ, а фінансову та гуманітарну допомогу надають сотні установ та держав.

Україні разом із підтримкою цілого світу наближають перемогу.

Нагадаємо, триває 300-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Противник й надалі зосереджує зусилля на веденні наступальних дій на Бахмутському і Авдіївському напрямках. Намагається відновити втрачене положення на Лиманському та веде оборону на інших напрямках.