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Птахи-вбивці та бойові комарі. Росія в ООН видала нову порцію абсурдних заяв

Надія Клочко
glavcom.ua
Птахи-вбивці та бойові комарі. Росія в ООН видала нову порцію абсурдних заяв
Василь Небензя розповів у ООН про українських «птахів-убивць» та «бойових комарів»
фото з відкритих джерел

У російській історії про «біолабораторії США» з’явився новий персонаж – бойові комарі

Російські пропагандистські ЗМІ оприлюднили запис виступу постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, в якому той заявив про нібито виявлені документи щодо підготовки біологічної зброї США в біолабораторіях України. Російський дипломат розповів про птахів-убивць, кажанів-отруйників та бойових комарів.

«У складі отриманих нами документів є описи проєктів UP-4, Flu-Flyway і Р-781 з вивчення можливості розповсюдження небезпечних інфекцій через мігруючих птахів, у тому числі високопатогенного грипу, хвороби Ньюкасла, та кажанів, у тому числі спроможних інфікувати людину збудниками чуми, лептоспірозу, бруцельозу, а також коронавірусів і філовірусів, які можуть розглядатися як засоби доставки. Просторове охоплення обох проєктів фактично включало не лише прикордонні з Росією українські регіони, а й територію самої Росії», – заявив Небензя.

Варто зауважити, що у російських фейках про «біолабораторії» з’явився новий персонаж – «бойові комарі». Якщо вірити розповідям представника Росії в ООН, то ці комарі навчені нападати на військових держави-агресорки та заражати їх важкими хворобами.

«Згідно з описом, безпілотник транспортує в заданий район контейнер з великою кількістю комарів – переносників інфекцій і звільняє їх. При укусі комарі інфікують людей збудниками особливо небезпечних захворювань. У поясненні прямо наголошується, що заражений військовослужбовець буде не здатний виконувати поставлені перед ним завдання, внаслідок чого «захворювання може бути більш цінним військовим інструментом, ніж найсучасніше озброєння та військова техніка». Вказується, що «подібне зараження військовослужбовців противника у воєнному відношенні дало б значний ефект», – розповів Небензя.

На заяви постпреда РФ відповіла постійна представниця США при ООН Лінда Томас-Ґрінфілд, назвавши засідання новою тратою часу.

Як відомо, Росія почала свою брехливу кампанію про «біолабораторії США в Україні» з самого початку повномасштабного вторгнення. Росія на рівні офіційних осіб поширювала «докази», що в Україні готували біологічну зброю масово ураження проти РФ. Спочатку йшлося про зараження величезною кількістю хвороб через перелітних птахів, які мали летіти у РФ та заражати там людей.

Нагадаємо, 27 жовтня Рада безпеки ООН на запит Росії зібралася для обговорення російських фейків – про «військово-біологічну діяльність» та підготовку «брудної бомби» в Україні.

Раніше постійний представник Росії при ООН Василь Небензя залишив залу засідання Ради Безпеки ООН, щоб, як він сам заявив, не чути виступу постпреда України Сергія Кислиці. Кислиця, реагуючи на втечу Небензі, висловив сподівання, що невдовзі Росії взагалі не буде в Раді Безпеки ООН, де вона незаконно займає місце СРСР як постійного члена цього органу. 

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба закликав позбавити Росію місця постійного члена в Радбезі ООН через численні воєнні злочини, скоєні російськими терористами в Україні. 

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Теги: росія пропаганда ООН

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