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Використання Україною біологічної зброї: Радбез ООН відхилив ганебний заклик Росії

Юрій Лящук
glavcom.ua
Використання Україною біологічної зброї: Радбез ООН відхилив ганебний заклик Росії
В ООН відхилили провокацію рашистів
фото з відкритих джерел

Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю

Рада Безпеки ООН у середу 2 листопада переважною більшістю голосів відхилила спробу Росії створити комісію для розслідування її необґрунтованих заяв про те, що Україна та США здійснюють «військово-біологічну» діяльність, яка порушує конвенцію про заборону використання біологічної зброї. Про це повідомляє Washington Post.

Під час голосування Росія отримала підтримку лише від Китаю. США, Велика Британія та Франція виступили проти російської резолюції, а 10 інших країн утрималися.

Минулого тижня Росія розповсюдила в Радбезі ООН 310-сторінковий документ, у якому стверджувалося, що в Україні відбувається «біологічна діяльність» за підтримки Міністерства оборони США.

Раніше Дмитро Кулеба пояснив, навіщо Росія бреше про «брудну бомбу».

Зазначимо, 28 жовтня Росія скликала засідання Ради безпеки ООН у зв'язку, як вона заявила, із підготовкою України до застосування біологічної зброї. 

Нагадаємо, 23 жовтня російські пропагандисти та представники влади активно поширювали інформацію про нібито підготовку Україною «брудної бомби».

Глава дипломатичного відомства України Дмитро Кулеба провів телефонну розмову з держсекретарем США Ентоні Блінкеном. Головною темою розмови став російський фейк про «брудну бомбу».

25 жовтня Росія намагалася переконати членів Ради Безпеки ООН, нібито Україна готова застосувати «брудну бомбу» на своїй території. При цьому жодних доказів таких звинувачень не надала.

Постійний представник України в ООН Сергій Кислиця після засідання Радбезу заявив, що світу слід перестати вірити російським обіцянкам. Він звернув увагу на те, що в листі до ООН Росія наголошує, що нібито не збирається застосовувати ядерну зброю проти України.

Читайте також: Радбезу нема чим зайнятися? Албанія обурена засіданнями, які скликає РФ (відео)
Теги: росія Радбез ООН Україна біологічна зброя

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