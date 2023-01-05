Бійці на Авдіївському напрямку отримають 10 модульних укриттів від Метінвесту

Укриття встановлять безпосередньо на позиціях

Бригада, яка відбиває постійні атаки ворога на Авдіївському напрямку, отримала спеціальні мобільні укриття від Групи Метінвест Ахметова. На цей раз приїхали три бліндажі, ще шість компанія виготовить найближчим часом. Допомога бійцям надається в рамках мілітарної ініціативи «Сталевий фронт», яку започаткував бізнесмен Рінат Ахметов.

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«Два укриття вже працюють з нами на Авдіївському напрямку. Ще три ми отримали сьогодні, і одразу будемо їх встановлювати. Також ми знаємо, що Метінвест виготовляє для нашої бригади ще шість штук. Це не закриє всю ділянку фронту, яку ми тримаємо на Авдіївському напрямку, але захистить наших хлопців і допоможе їм впоратися з бойовими завданнями», – розповів боєць ЗСУ Анатолій Зінченко.

Такі модульні укриття виготовляють співробітники з різних підприємств компанії. Конструкції збирають із хвилястої сталі за вдосконаленим проєктом, враховуючи потреби військових. При цьому вона легко розбирається для транспортування й переміщення на інші позиції.

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«Наші солдати дуже задоволені. По-перше, кожен такий бліндаж пришвидшує будування укриттів у польових умовах. По-друге, така споруда дуже надійна, вона витримує навіть снаряди 155 мм. По-третє, бійцям усередині зручно. Одночасно там може розміститися до 30 осіб», – зазначає Зінченко.

Модульні укриття багатофункціональні: всередині є дерев’яні ліжка, а піднімну підлогу можна використовувати як сховище. Кожна споруда облаштована спеціальними відсіками для зберігання стратегічних речей і військової амуніції. Для обігріву встановлюють пічки-буржуйки.

«Ми передаємо одній із бригад, які тримають оборону навколо міста Авдіївка, мобільні бліндажі, щоб забезпечити максимально надійний захист від прильотів та обстрілів ворожої артилерії. Бліндажі будуть належним чином прикриті та обладнані, щоб наші воїни мали максимальний комфорт і захист під час відпочинку та якихось побутових справ на лінії зіткнення», - розповів операційний директор Групи Метінвест Олександр Мироненко.

Нагадаємо, «Сталевий фронт» – це мілітарна ініціатива, в рамках якої підприємства Ріната Ахметова вже передали на передову 15 новітніх супутникових артилерійських комплексів наведення вогню, 1200 дронів, 1750 тепловізорів, дальномірів та камер, а також дві тисячі рацій. Крім того, на фронт було направлено 766 автомобілів, та 630 тис літрів пального. Загальна ж сума мілітарної та гуманітарної допомоги компаній наразі сягнула 4,3 млрд грн.